https://arabic.sputniknews.com/20220804/باكو-وجود-الجيش-الأرميني-في-المنطقة-سبب-التوتر-في-قره-باغ-1065969499.html
باكو: وجود الجيش الأرميني في المنطقة سبب التوتر في قره باغ
باكو: وجود الجيش الأرميني في المنطقة سبب التوتر في قره باغ
ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن السبب الرئيسي للتوتر الأخير في قره باغ هو وجود الجيش الأرميني في المنطقة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:10+0000
2022-08-04T07:10+0000
2022-08-04T07:10+0000
أخبار أذربيجان
أرمينيا
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وقالت: "سبب التوتر الأخير هو على وجه التحديد وجود تشكيلات مسلحة أرمينية غير شرعية على أراضي أذربيجان. وبالإشارة إلى الفقرة 6 من البيان الثلاثي، نلفت انتباه وزارة الخارجية الأرمينية، التي تتهم أذربيجان بانتهاك الأحكام ذات الصلة، أن بناء طريق جديد على طول ممر لاتشين كان يسير على الشكل المتفق عليه منذ عدة أشهر، والجانب الأرميني يدرك ذلك تمامًا. إذا سعى الجانب الأرميني إلى الهدف تحت ذرائع مختلفة لإبطاء تنفيذ هذا إذن فهذا مثال واضح آخر على أنشطة أرمينيا غير البناءة والمدمرة فيما يتعلق بتنفيذ البيانات الثلاثية والاتفاقيات الأخرى".وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناغورنو قره باغ، في منطقة مرتفعات ساريبابا. وأضافت الوزارة أن قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرمني، تتخذ إجراءات لتهدئة الوضع.وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية عن "عدوان القوات المسلحة الأذربيجانية في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ"، والذي أسفر عن سقوط جرحى وقتلى. بدورها، أبلغت الدائرة الصحفية في وزارة الدفاع الأذربيجانية وكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأذربيجانية سيطرت على عدة مرتفعات في قره باغ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أذربيجان, أرمينيا
باكو: وجود الجيش الأرميني في المنطقة سبب التوتر في قره باغ
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ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن السبب الرئيسي للتوتر الأخير في قره باغ هو وجود الجيش الأرميني في المنطقة.
وقالت: "سبب التوتر الأخير هو على وجه التحديد وجود تشكيلات مسلحة أرمينية غير شرعية على أراضي أذربيجان. وبالإشارة إلى الفقرة 6 من البيان الثلاثي، نلفت انتباه وزارة الخارجية الأرمينية، التي تتهم أذربيجان بانتهاك الأحكام ذات الصلة، أن بناء طريق جديد على طول ممر لاتشين كان يسير على الشكل المتفق عليه منذ عدة أشهر، والجانب الأرميني يدرك ذلك تمامًا. إذا سعى الجانب الأرميني إلى الهدف تحت ذرائع مختلفة لإبطاء تنفيذ هذا إذن فهذا مثال واضح آخر على أنشطة أرمينيا غير البناءة والمدمرة فيما يتعلق بتنفيذ البيانات الثلاثية والاتفاقيات الأخرى".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناغورنو قره باغ، في منطقة مرتفعات ساريبابا. وأضافت الوزارة أن قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرمني، تتخذ إجراءات لتهدئة الوضع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية عن "عدوان القوات المسلحة الأذربيجانية في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ"، والذي أسفر عن سقوط جرحى وقتلى. بدورها، أبلغت الدائرة الصحفية في وزارة الدفاع الأذربيجانية وكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأذربيجانية سيطرت على عدة مرتفعات في قره باغ.