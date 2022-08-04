https://arabic.sputniknews.com/20220804/براتب-يصل-إلى-78-ألف-دولار-سنويا-متجر-للحلويات-يعرض-وظيفة-يحلم-بها-الجميع-1065987724.html
براتب يصل إلى 78 ألف دولار سنويا... متجر للحلويات يعرض وظيفة يحلم بها الجميع
براتب يصل إلى 78 ألف دولار سنويا... متجر للحلويات يعرض وظيفة يحلم بها الجميع
كشف متجر لبيع الحلويات عن وظيفة جديدة تتمثل في تذوق أكثر من 3 آلاف و500 حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه 78 ألف دولار كراتب سنوي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:05+0000
2022-08-04T12:05+0000
2022-08-04T12:05+0000
منوعات
أول متجر في العالم
حلويات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104564/17/1045641768_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_be419fbeb7c85c5a321dd38092d993db.jpg
وأعلن متجر "كاندي فان هاوس" الإلكتروني لبيع السكاكر، رغبته في توظيف "مدير عام للسكاكر" يتولى إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى "فان هاوس"، وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة، الذين وظفتهم الشركة.وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة من أبرزها، إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كـ"مدير للمتذوقين"، وتوليه كل ما يتعلق بـ"الأمور المسلية" في الشركة.ويشير إعلان التوظيف إلى أنّ المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوّق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر.وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف.وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو، إنّ "غالبية هؤلاء هم من البالغين، لكنّ حوالى 25% منهم من الأطفال".ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104564/17/1045641768_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_16e961c74317c12ba2ef8d175a60e3bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أول متجر في العالم, حلويات
براتب يصل إلى 78 ألف دولار سنويا... متجر للحلويات يعرض وظيفة يحلم بها الجميع
تابعنا عبر
كشف متجر لبيع الحلويات عن وظيفة جديدة تتمثل في تذوق أكثر من 3 آلاف و500 حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه 78 ألف دولار كراتب سنوي.
وأعلن متجر "كاندي فان هاوس" الإلكتروني لبيع السكاكر، رغبته في توظيف "مدير عام للسكاكر" يتولى إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى "فان هاوس"، وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة، الذين وظفتهم الشركة.
وقالت الناطقة باسم المتجر، فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة "فرانس برس": "في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا"، مضيفة "نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين".
وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة من أبرزها، إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كـ"مدير للمتذوقين"، وتوليه كل ما يتعلق بـ"الأمور المسلية" في الشركة.
ويشير إعلان التوظيف
إلى أنّ المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوّق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر.
وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف.
وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو، إنّ "غالبية هؤلاء هم من البالغين، لكنّ حوالى 25% منهم من الأطفال".
ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية.