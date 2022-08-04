https://arabic.sputniknews.com/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ "دي إف" حول تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:38+0000
2022-08-04T10:38+0000
2022-08-04T10:38+0000
رصد عسكري
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الجيش الصيني استخدم صاروخ "دونغ فنغ" المعروف بـ "دي إف - 17" الأسرع من الصوت.ما هي قدرات الصاروخ "دي إف - 17"؟يصنف "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف سرعة الصوت، حسبما ذكر تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، ما يعني أن سرعة الصاروخ تتراوح بين (1.7 إلى 3.4 كلم/ الثانية).وأعلنت الصين عن تدريبات عسكرية ضخمة بالذخيرة الحية حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عقب زيارة رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي اختتمتها أمس الأربعاء.وبينما تواصل الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين) وتهدد باستخدام القوة العسكرية ضدها إذا تطلب الأمر، فإن تايوان قامت بنشر أنظمة صاروخية لمراقبة تدريبات الجيش الصيني التي تجري حول الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-في-المياه-قبالة-تايوان-1065976254.html
https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ "دي إف" حول تايوان.
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الجيش الصيني استخدم صاروخ
"دونغ فنغ" المعروف بـ "دي إف - 17" الأسرع من الصوت.
ما هي قدرات الصاروخ "دي إف - 17"؟
يصنف "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة
تتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف سرعة الصوت، حسبما ذكر
تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، ما يعني أن سرعة الصاروخ تتراوح بين (1.7 إلى 3.4 كلم/ الثانية).
يتم تطوير الصاروخ بواسطة الصين منذ عام 2014، ويتم تحميل منصات إطلاقه على مركبات عسكرية متحركة.
يصل طول الصاروخ إلى 11 مترا ووزنه بكامل حمولته عند الإطلاق 15 طنا.
يمكن للصاروخ أن يحمل رأسا حربيا تقليديا أو نوويا.
يتراوح مدى الصاروخ بين 1800 إلى 2500 كيلومترا.
وأعلنت الصين عن تدريبات عسكرية ضخمة
بالذخيرة الحية حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عقب زيارة رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي اختتمتها أمس الأربعاء.
وبينما تواصل الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين) وتهدد باستخدام القوة
العسكرية ضدها إذا تطلب الأمر، فإن تايوان قامت بنشر أنظمة صاروخية لمراقبة تدريبات الجيش الصيني التي تجري حول الجزيرة.