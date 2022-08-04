https://arabic.sputniknews.com/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html

بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"

بعد إعلان إطلاقه بالقرب من تايوان… معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"

قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ "دي إف" حول تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T10:38+0000

2022-08-04T10:38+0000

2022-08-04T10:38+0000

رصد عسكري

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065983189_0:93:3073:1821_1920x0_80_0_0_218f814336dbca3218231440ccf25793.jpg

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الجيش الصيني استخدم صاروخ "دونغ فنغ" المعروف بـ "دي إف - 17" الأسرع من الصوت.ما هي قدرات الصاروخ "دي إف - 17"؟يصنف "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف سرعة الصوت، حسبما ذكر تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، ما يعني أن سرعة الصاروخ تتراوح بين (1.7 إلى 3.4 كلم/ الثانية).وأعلنت الصين عن تدريبات عسكرية ضخمة بالذخيرة الحية حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عقب زيارة رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي اختتمتها أمس الأربعاء.وبينما تواصل الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين) وتهدد باستخدام القوة العسكرية ضدها إذا تطلب الأمر، فإن تايوان قامت بنشر أنظمة صاروخية لمراقبة تدريبات الجيش الصيني التي تجري حول الجزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-في-المياه-قبالة-تايوان-1065976254.html

https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان