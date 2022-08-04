https://arabic.sputniknews.com/20220804/بعد-تصويت-مجلس-الشيوخ-على-بروتوكولي-الانضمام-فنلندا-والسويد-على-أعتاب-حلف-الناتو-1065999045.html

بعد تصويت مجلس الشيوخ على بروتوكولي الانضمام... فنلندا والسويد على أعتاب حلف الناتو

بعد تصويت مجلس الشيوخ على بروتوكولي الانضمام... فنلندا والسويد على أعتاب حلف الناتو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T14:03+0000

2022-08-04T14:03+0000

2022-08-04T14:03+0000

راديو

بوضوح

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بعد تصويت مجلس الشيوخ على بروتوكولي الانضمام.. فنلندا والسويد على أعتاب حلف الناتو بعد تصويت مجلس الشيوخ على بروتوكولي الانضمام.. فنلندا والسويد على أعتاب حلف الناتو

وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين. وهو ما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على القرار.وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأمريكي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو. بذلك تكون الولايات المتحدة الدولة رقم 23 من أصل 30 منضوية في الحلف التي تقر انضمام السويد وفنلندا رسمياً، بعد أن كانت إيطاليا قد أعطت موافقتها في وقت سابق الأربعاء وفرنسا الثلاثاء.وإذا تمت موافقة جميع الأعضاء الحاليين في حلف الأطلسي، فسوف تنضم فنلندا إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، كدول تابعة لحلف شمال الأطلسي تشترك في حدود برية مع روسيا.ويتعين أن تصدق برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف على الانضمام قبل أن تحظى فنلندا والسويد بالحماية، بموجب بند الدفاع الذي ينص على أن الهجوم على دولة واحدة بالتحالف هو هجوم على جميع الأعضاء.وقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي آخر مرة لتوسيع الناتو في عام 2020، عندما انضمت مقدونيا الشمالية إلى الحلف، لكن تعد عملية التصويت الأخيرة هي أسرع عملية في مجلس الشيوخ لبروتوكول الناتو منذ عام 1981.وأشار عبد العاطي إلى أن واشنطن تنظر لحلف الناتو على أنه أداة من أدواتها، للهيمنة خارج حدود الولايات المتحدة، حدث ذلك في أفغانستان وليبيا وغيرها، مشيرًا إلى أن مسألة توسيع حلف الناتو على هذا النحو يعقد من الأزمة ولا يسهم في تقديم حلول دبلوماسية كما يتحدث دائما جو بايدن، ولكنها الورقة الوحيدة التي يملكها جو بايدن في مواجهة روسيا، خاصة بعد النجاحات التي حققتها موسكو على المستوى العسكري والسياسي.وأضاف أن حلف الناتو كان يعاني من موت سريري باعتراف قادة هذا الحلف، لكن العملية العسكرية الروسية خلقت واقعًا جديدًا، لافتًا إلى أن موافقة الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف أمر متوقع برغم حديث البعض عن المجر، كون فيكتور أوربان يبدي ميلًا لموسكو.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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