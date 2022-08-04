https://arabic.sputniknews.com/20220804/بعد-نشر-صواريخ-لمواجهة-الصين-ما-هي-قدرات-تايوان-الصاروخية-1065975651.html

بعد نشر صواريخ لمواجهة الصين... ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟

بعد نشر صواريخ لمواجهة الصين... ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟

نشرت تايوان أنظمة صاروخية ردا على إطلاق الجيش الصيني لتدريبات عسكرية واسعة حول محيط الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتهدد باستخدام القوة العسكرية... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T08:52+0000

2022-08-04T08:52+0000

2022-08-04T08:52+0000

رصد عسكري

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048460291_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_dd780850f4b8d32249c54d1b206b4717.jpg

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذته تايوان (الصين) تمثل ردا على إطلاق الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة باستخدام الذخيرة الحية.وتمتلك تايوان 7 أنواع من الصواريخ، أحدها خرج من الخدمة وآخر في مرحلة التطوير، بينما توجد 5 صواريخ في الخدمة في الوقت الحالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ورغم أن تايوان كانت تعتمد في السابق على امتلاك تقنيات دفاعية لمواجهة أي هجوم خارجي على الجزيرة، إلا أنها مع مرور الوقت بدأت تعمل على تطوير قدرات صاروخية هجومية يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات بعيدة المدى.وأصبحت تايوان تعتبر أن تطوير قدرات صاروخية هجومية يمثل سلاح ردع يمكنها من التصدي لأي هجوم من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتهدد باستخدام القوة ضدها عند الضرورة.وأورد الموقع قائمة بصواريخ تايوان توضح نوع كل صاروخ والمدى الذي يمكن أن يصل إليه:وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بينما تمتلك تايوان (الصين) جيشا يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين.وقالت بكين إن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمكن أن يمس سيادتها، وأعلنت إطلاق تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان.لكن الإدارة الأمريكية تقول إن زيارة بيلوسي إلى الجزيرة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/لحظة-انطلاق-مقاتلة-صينية-للمشاركة-في-مهام-عسكرية-حول-تايوان-فيديو-1065956964.html

https://arabic.sputniknews.com/20220803/وحدات-من-الجيش-الصيني-تطلق-النار-بالذخيرة-الحية-حول-تايوان-صور-1065946171.html

https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان