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https://arabic.sputniknews.com/20220804/بوغدانوف-يناقش-تطوير-العلاقات-الروسية-الكويتية-مع-السفير-الكويتي-1065988908.html
بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي
بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي
استقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الكويت المعين لدى موسكو، منصور العتيبي، الذي قدم... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:34+0000
2022-08-04T12:34+0000
روسيا
الكويت
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وجاء في بيان الخارجية الذي نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية مع التركيز على مهام بناء تعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".
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روسيا, الكويت

بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي

12:34 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الكويت المعين لدى موسكو، منصور العتيبي، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
وجاء في بيان الخارجية الذي نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية مع التركيز على مهام بناء تعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".
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