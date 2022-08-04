https://arabic.sputniknews.com/20220804/بوغدانوف-يناقش-تطوير-العلاقات-الروسية-الكويتية-مع-السفير-الكويتي-1065988908.html
بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي
بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي
استقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الكويت المعين لدى موسكو، منصور العتيبي، الذي قدم... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:34+0000
2022-08-04T12:34+0000
2022-08-04T12:34+0000
روسيا
الكويت
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وجاء في بيان الخارجية الذي نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية مع التركيز على مهام بناء تعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".
الكويت
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكويت
بوغدانوف يناقش تطوير العلاقات الروسية الكويتية مع السفير الكويتي
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استقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الكويت المعين لدى موسكو، منصور العتيبي، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
وجاء في بيان الخارجية الذي نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية مع التركيز على مهام بناء تعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".