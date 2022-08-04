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بيسكوف: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها
بيسكوف: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها
أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها، وأن التوترات في المنطقة أثارتها بشكل مصطنع زيارة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:43+0000
2022-08-04T10:43+0000
روسيا
الصين
أخبار تايوان
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وقال للصحفيين: "أنت تعلم أن التوتر في المنطقة حول تايوان، في الواقع، تم استفزازه بشكل مصطنع. أنت وأنا نتفهم تمامًا، نحن على دراية بمن استفزها. زيارة نانسي بيلوسي. كانت زيارة غير ضرورية تمامًا واستفزازًا غير ضروري. بالنسبة للمناورات فهذا حق سيادي للصين".يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
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روسيا, الصين, أخبار تايوان

بيسكوف: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها

10:43 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها، وأن التوترات في المنطقة أثارتها بشكل مصطنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
وقال للصحفيين: "أنت تعلم أن التوتر في المنطقة حول تايوان، في الواقع، تم استفزازه بشكل مصطنع. أنت وأنا نتفهم تمامًا، نحن على دراية بمن استفزها. زيارة نانسي بيلوسي. كانت زيارة غير ضرورية تمامًا واستفزازًا غير ضروري. بالنسبة للمناورات فهذا حق سيادي للصين".
يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
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