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https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيسكوف-روسيا-تواصل-العمل-في-مجموعة-العشرين-ولم-نتخذ-قرارا-بشأن-قمة-إندونيسيا-1066001390.html
بيسكوف: روسيا تواصل العمل في "مجموعة العشرين" ولم نتخذ قرارا بشأن قمة إندونيسيا
بيسكوف: روسيا تواصل العمل في "مجموعة العشرين" ولم نتخذ قرارا بشأن قمة إندونيسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مشاركة روسيا في قمة "العشرين" المقرر انعقادها في إندونيسيا،... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:47+0000
2022-08-04T14:55+0000
روسيا
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موسكو-سبوتنيك.وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يتم اتخاذ قرار بعد، لا يزال لدينا وقت، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نعمل في صيغة مجموعة العشرين وسنواصل العمل فيها".هذا وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة، "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/لافروف-ينفي-اجتماعه-ببلينكن-في-مؤتمر-الآسيان-1065999769.html
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بيسكوف: روسيا تواصل العمل في "مجموعة العشرين" ولم نتخذ قرارا بشأن قمة إندونيسيا

14:47 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مشاركة روسيا في قمة "العشرين" المقرر انعقادها في إندونيسيا، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تعمل في إطارها.
موسكو-سبوتنيك.وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يتم اتخاذ قرار بعد، لا يزال لدينا وقت، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نعمل في صيغة مجموعة العشرين وسنواصل العمل فيها".
هذا وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة، "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.
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