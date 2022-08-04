https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيلاروس-لن-تتخلى-عن-صفتها-بلدا-خاليا-من-السلاح-النووي-1065966420.html
بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي
بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي
أعلن مندوب بيلاروس إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، أن بلاده لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T02:05+0000
2022-08-04T02:05+0000
2022-08-04T02:05+0000
بيلاروس
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف: "كل التلميحات حول سعي بيلاروس لتغيير صفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أساس لها من الصحة".وشدد على أن بيلاروس اتخذت خيارا واعيا لصالح رفض حيازة الأسلحة النووية، ولا تنوي تغيير موقفها رغم تصاعد سباق التسلح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيلاروس
بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي
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أعلن مندوب بيلاروس إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، أن بلاده لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأضاف: "كل التلميحات حول سعي بيلاروس لتغيير صفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أساس لها من الصحة".
وشدد على أن بيلاروس اتخذت خيارا واعيا لصالح رفض حيازة الأسلحة النووية، ولا تنوي تغيير موقفها رغم تصاعد سباق التسلح.