https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيلوسي-تزور-المنطقة-منزوعة-السلاح-خلال-رحلتها-إلى-كوريا-الجنوبية-1066007958.html
بيلوسي تزور المنطقة منزوعة السلاح خلال رحلتها إلى كوريا الجنوبية
بيلوسي تزور المنطقة منزوعة السلاح خلال رحلتها إلى كوريا الجنوبية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها زارت على رأس وفد الكونغرس المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية، ضمن... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T17:47+0000
2022-08-04T17:47+0000
2022-08-04T17:47+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
نانسي بيلوسي
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت في بيان: "كان لشرف لي التعامل مع الأبطال الأمريكيين بالزي العسكري على الأرض في كوريا، بقيادة الجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية في كوريا".وأضافت أن ذلك حدث خلال زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح، المنطقة الأمنية المشتركة وقاعدة أوسان الجوية، قائلة: "نقلنا امتنان الكونغرس والدولة للخدمة الوطنية لأعضائنا الذين يقفون كحراس للديمقراطية في شبه الجزيرة الكورية".وقال البيان إن الوفد الأمريكي التقى أيضا مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية كيم جين بيو، الذين أكد النواب معهم من جديد التزامات واشنطن تجاه التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأضاف البيان أن الوفد بحث مع مضيفيه من القضايا الملحة مثل أمن المحيطين الهندي والهادئ وسلاسل التوريد والتجارة. وتوجه الوفد الأمريكي بعد ذلك إلى اليابان، وهي المحطة الأخيرة في الجولة التي غطت سنغافورة وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, نانسي بيلوسي
بيلوسي تزور المنطقة منزوعة السلاح خلال رحلتها إلى كوريا الجنوبية
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها زارت على رأس وفد الكونغرس المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية، ضمن رحلتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت في بيان: "كان لشرف لي التعامل مع الأبطال الأمريكيين بالزي العسكري على الأرض في كوريا، بقيادة الجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية في كوريا".
وأضافت أن ذلك حدث خلال زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح، المنطقة الأمنية المشتركة وقاعدة أوسان الجوية، قائلة: "نقلنا امتنان الكونغرس والدولة للخدمة الوطنية لأعضائنا الذين يقفون كحراس للديمقراطية في شبه الجزيرة الكورية".
وقال البيان إن الوفد الأمريكي التقى أيضا مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية كيم جين بيو، الذين أكد النواب معهم من جديد التزامات واشنطن تجاه التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأضاف البيان أن الوفد بحث مع مضيفيه من القضايا الملحة مثل أمن المحيطين الهندي والهادئ وسلاسل التوريد والتجارة. وتوجه الوفد الأمريكي بعد ذلك إلى اليابان، وهي المحطة الأخيرة في الجولة التي غطت سنغافورة وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية.