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تايوان تنشر أنظمة صواريخ لمراقبة التدريبات الصينية
تايوان تنشر أنظمة صواريخ لمراقبة التدريبات الصينية
نشرت تايوان أنظمة صاروخية لتتبع القوات الجوية الصينية في مناورات أطلقتها بكين، اليوم الخميس، بالقرب من الجزيرة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:36+0000
2022-08-04T07:36+0000
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الصين
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نشرت تايوان أنظمة صاروخية لتتبع أنشطة القوات الجوية الصينية بالقرب من "خط الوسط". ونقلت "رويترز" عن مصادر تايوانية أن السفن قريبة من "خط الوسط لمراقبة أنشطة البحرية الصينية".يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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أخبار تايوان, الصين

تايوان تنشر أنظمة صواريخ لمراقبة التدريبات الصينية

07:36 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEHتايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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نشرت تايوان أنظمة صاروخية لتتبع القوات الجوية الصينية في مناورات أطلقتها بكين، اليوم الخميس، بالقرب من الجزيرة.
نشرت تايوان أنظمة صاروخية لتتبع أنشطة القوات الجوية الصينية بالقرب من "خط الوسط". ونقلت "رويترز" عن مصادر تايوانية أن السفن قريبة من "خط الوسط لمراقبة أنشطة البحرية الصينية".
يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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