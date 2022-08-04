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تركيا: شحنة الحبوب الثانية تغادر الموانئ الأوكرانية الجمعة
تركيا: شحنة الحبوب الثانية تغادر الموانئ الأوكرانية الجمعة
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن شحنة الحبوب الثانية سوف تغادر الموانئ الأوكرانية، يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T20:47+0000
2022-08-04T20:47+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب وكالة الأناضول.وقال أكار إنه التقى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف.وأوضح أنه بحث مع الوزيرين قضية نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا، وآخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.وقال الوزير التركي إنه من المرتقب أن تبحر يوم الجمعة، 3 سفن من الموانئ الأوكرانية وذلك في إطار اتفاقية شحن الحبوب.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الانتهاء-من-تفتيش-سفينة-الحبوب-الأوكرانية-بمشاركة-ممثلين-روس-1065938236.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تركيا: شحنة الحبوب الثانية تغادر الموانئ الأوكرانية الجمعة

20:47 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن شحنة الحبوب الثانية سوف تغادر الموانئ الأوكرانية، يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب وكالة الأناضول.
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
الانتهاء من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية بمشاركة ممثلين روس
أمس, 09:54 GMT
وقال أكار إنه التقى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف.
وأوضح أنه بحث مع الوزيرين قضية نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا، وآخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.
وقال الوزير التركي إنه من المرتقب أن تبحر يوم الجمعة، 3 سفن من الموانئ الأوكرانية وذلك في إطار اتفاقية شحن الحبوب.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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