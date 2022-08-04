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https://arabic.sputniknews.com/20220804/جيل-بايدن-تعرب-عن-قلقها-بشأن-صحة-زوجها-1066005796.html
جيل بايدن تعرب عن قلقها بشأن صحة زوجها
جيل بايدن تعرب عن قلقها بشأن صحة زوجها
أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم وسط الوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T16:36+0000
2022-08-04T16:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى، أن الأخيرة تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".وأضافت المصادر "في الوقت نفسه، ورد أن جيل أُجبرت على إلغاء جولتها الصيفية المخطط لها في إفريقيا. وبدلا من ذلك، قامت السيدة الأولى برحلات إلى عدد من الولايات الأمريكية، وانخرطت بالفعل في التواصل مع سكان الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال المحلي. هذه أنشطة غير سارة، وكانت (جيل بايدن) تخطط بالتأكيد لإنفاق طاقتها على شيء آخر".كما أشارت إلى أنه، يمكن للمرء أن يقيم الوضع حول رئيس البيت الأبيض من قبل الدولة وتصرفات زوجة الرئيس الأمريكي. بالإضافة إلى مشاكل زوجها الحالية، تشعر جيل بايدن بالقلق أيضًا و "تشعر بالثقل" بشأن خطط أخرى لمواصلة مسيرته المهنية، بما في ذلك الرغبة في الترشح لولاية ثانية.هذا وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

جيل بايدن تعرب عن قلقها بشأن صحة زوجها

16:36 GMT 04.08.2022
© AP Photo / Mark Thiesssenجيل بايدن
جيل بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Mark Thiesssen
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أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم وسط الوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التي تواجه واشنطن.
وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى، أن الأخيرة تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".
وأضافت المصادر "في الوقت نفسه، ورد أن جيل أُجبرت على إلغاء جولتها الصيفية المخطط لها في إفريقيا. وبدلا من ذلك، قامت السيدة الأولى برحلات إلى عدد من الولايات الأمريكية، وانخرطت بالفعل في التواصل مع سكان الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال المحلي. هذه أنشطة غير سارة، وكانت (جيل بايدن) تخطط بالتأكيد لإنفاق طاقتها على شيء آخر".
وقالت زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لشبكة "سي إن إن"، "العبء العاطفي الذي تتحمله السيدة الأولى على صحة ورفاهية الرئيس (بايدن) في ظل الظروف العادية هو بالفعل ضخم بالفعل. والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنظر إلى الاهتمام العام المستمر بصحته وقدرته على أداء واجباته".
كما أشارت إلى أنه، يمكن للمرء أن يقيم الوضع حول رئيس البيت الأبيض من قبل الدولة وتصرفات زوجة الرئيس الأمريكي. بالإضافة إلى مشاكل زوجها الحالية، تشعر جيل بايدن بالقلق أيضًا و "تشعر بالثقل" بشأن خطط أخرى لمواصلة مسيرته المهنية، بما في ذلك الرغبة في الترشح لولاية ثانية.
هذا وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
30 يوليو, 19:01 GMT
وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".
وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة".
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