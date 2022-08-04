حفل جماعي لتسوية الأسنان في جاوة الإندونيسية

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يحمل حفل "حفظ الأسنان" في طياته معنى "تنظيف الشخصيات الشريرة في البشر". يُطلق على مراسم حفظ الأسنان باللغة البالية اسم "ميباندس"، ويمكن أيضًا تسميتها باسم "ماتاتاه" أو "ميسانغي"، حيث يتم وضع قطعتين من الأنياب وأربعة قواطع في الصف العلوي من الأسنان أو تسويتها.