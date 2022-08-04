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حفل جماعي لتسوية الأسنان في جاوة الإندونيسية
حفل جماعي لتسوية الأسنان في جاوة الإندونيسية
يحمل حفل "حفظ الأسنان" في طياته معنى "تنظيف الشخصيات الشريرة في البشر". يُطلق على مراسم حفظ الأسنان باللغة البالية اسم "ميباندس"، ويمكن أيضًا تسميتها باسم... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار إندونيسيا

حفل جماعي لتسوية الأسنان في جاوة الإندونيسية

12:33 GMT 04.08.2022
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يحمل حفل "حفظ الأسنان" في طياته معنى "تنظيف الشخصيات الشريرة في البشر". يُطلق على مراسم حفظ الأسنان باللغة البالية اسم "ميباندس"، ويمكن أيضًا تسميتها باسم "ماتاتاه" أو "ميسانغي"، حيث يتم وضع قطعتين من الأنياب وأربعة قواطع في الصف العلوي من الأسنان أو تسويتها.
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022

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