حفل جماعي لتسوية الأسنان في جاوة الإندونيسية

أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022
أكثر من مائة من هندوس بالي يشاركون في حفل جماعي لعملية تسوية الأسنان، كرمز للنضج، في معبد جالا سيدي أمرثا في سيدوارجو، 30 يوليو 2022