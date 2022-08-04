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https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-الحكومة-الكويتية-للوزراء-ممنوع-استقبال-مرشحي-البرلمان-في-مكاتبكم-1065978100.html
رئيس الحكومة الكويتية للوزراء: ممنوع استقبال مرشحي البرلمان في مكاتبكم
رئيس الحكومة الكويتية للوزراء: ممنوع استقبال مرشحي البرلمان في مكاتبكم
أصدر رئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ أحمد النواف، توجيها إلى الوزراء يقضي بعدم استقبال أي من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مكاتبهم. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:46+0000
2022-08-04T09:46+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن النواف أكد على عدم استقبال الوزراء لأعضاء المجلس المنحل، أو المرشحين للانتخابات داخل الدواوين الوزارات المختلفة.وبينما شدد رئيس الحكومة الكويتية على عدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، من قبل النواب أو المرشحين، فقد توعد من يخالف ذلك من الوزراء بالإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".وحسب المصادر فقد طالب النواف الوزراء بـ "اتباع نهج جديد ومختلف، يقوم على الشفافية والموضوعية، وعدم تمرير أي معاملات مخالفة، وعدم الرضوخ للواسطة أو التدخلات النيابية".وكان أمير الكويت قد أصدر في آخر يوليو/ تموز الماضي أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وشغل النواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بعد-تشكيل-الحكومة-هل-تهدأ-الأزمة-السياسية-في-الكويت؟-1065920985.html
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أخبار الكويت اليوم

رئيس الحكومة الكويتية للوزراء: ممنوع استقبال مرشحي البرلمان في مكاتبكم

09:46 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر رئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ أحمد النواف، توجيها إلى الوزراء يقضي بعدم استقبال أي من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مكاتبهم.
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن النواف أكد على عدم استقبال الوزراء لأعضاء المجلس المنحل، أو المرشحين للانتخابات داخل الدواوين الوزارات المختلفة.
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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وبينما شدد رئيس الحكومة الكويتية على عدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، من قبل النواب أو المرشحين، فقد توعد من يخالف ذلك من الوزراء بالإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وحسب المصادر فقد طالب النواف الوزراء بـ "اتباع نهج جديد ومختلف، يقوم على الشفافية والموضوعية، وعدم تمرير أي معاملات مخالفة، وعدم الرضوخ للواسطة أو التدخلات النيابية".

وقالت المصادر إن "النواف أمر الوزراء بالتعميم على قياديي جهات الدولة بمنح الكفاءات الوطنية أحقيتها في الترقيات بعيداً عن الواسطة التي تتسبب في عرقلة الإنجاز وظلم الكوادر المتخصصة والماهرة".

وكان أمير الكويت قد أصدر في آخر يوليو/ تموز الماضي أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وشغل النواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.
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