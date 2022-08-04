رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعده للتعامل مع أي سيناريو.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث مع رؤساء السلطات والمحليات في جنوب البلاد، بمنطقة غلاف غزة، على خلفية توتر الوضع الأمني في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وشدد يائير لابيد على أن إسرائيل تستعد للتعامل مع أي سيناريو كان، كما أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ نهجا هجوميا ضد أي تنظيم "إرهابي" يهدد أمن مواطني بلاده، إذا اضطر للقيام بذلك.
שוחחתי עם ראשי הרשויות בדרום ועדכנתי אותם בהתפתחויות הביטחוניות האחרונות בעוטף עזה. אמרתי להם שאני מבין היטב את הפגיעה בשגרת החיים, אבל לא נאפשר למצב הנוכחי להימשך עוד זמן רב.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 4, 2022
הבהרתי שאנחנו נערכים לכל תרחיש, ישראל תפעל בהתקפיות נגד כל ארגון שיאיים על ביטחון אזרחינו אם נידרש לכך pic.twitter.com/qajVWrUT14
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مع وزير دفاعه بيني غانتس، صباح اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الأمنية في غلاف غزة.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه أجرى جلسة مشاورات أمنية مع بيني غانتس، تم خلالها بحث صورة الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة غلاف غزة، والخطوات اللازمة من أجل مواصلة تحقيق الأمن هناك.
קיימתי הבוקר התייעצות בטחונית עם שר הביטחון בני גנץ @gantzbe. דנו בתמונת המצב הביטחונית בדרום ובצעדים הנדרשים להמשך הביטחון באיזור.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 4, 2022
בהמשך היום נקיים חיתוך מצב נוסף בנושא.
وأكد يائير لابيد أنه تم الاتفاق على إجراء تقييم آخر للأوضاع في وقت لاحق من هذا اليوم.
أعلنت إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، تمديد حالة التأهب التي فرضتها في مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل، تحسبا لإقدام حركة "الجهاد الإسلامي" على رد فعل انتقامي على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه في نهاية تقييم للوضع في المؤسسة العسكرية، تقرر استمرار التأهب في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".
1 أغسطس, 20:41 GMT
وبحسب القناة فإن إغلاق الطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة ناجم عن مخاوف الجيش الإسرائيلي من هجوم بصواريخ مضادة للدبابات أو إطلاق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي، ردا على اعتقال القيادي البارز في التنظيم بسام السعدي شمالي الضفة الغربية.
ومساء أول أمس الثلاثاء، قرر الجيش الإسرائيلي في نهاية تقييم للوضع الإبقاء على الطرق والمحاور الرئيسية في الجنوب مغلقة.
وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى عناصرها والوحدات القتالية العاملة. وقالت السرايا في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين"، بحسب قناة "فلسطين اليوم".
ومساء الاثنين، اعتقلت قوة من شرطة حرس الحدود والجيش الإسرائيليين، القيادي بالحركة بسام السعدي (61 عاما)، من منزل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل فلسطيني.