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https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-مستعدون-للتعامل-مع-أي-سيناريو-1066000871.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو
رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعده للتعامل مع أي سيناريو. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:41+0000
2022-08-04T14:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم العربي
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث مع رؤساء السلطات والمحليات في جنوب البلاد، بمنطقة غلاف غزة، على خلفية توتر الوضع الأمني في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.وشدد يائير لابيد على أن إسرائيل تستعد للتعامل مع أي سيناريو كان، كما أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ نهجا هجوميا ضد أي تنظيم "إرهابي" يهدد أمن مواطني بلاده، إذا اضطر للقيام بذلك.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مع وزير دفاعه بيني غانتس، صباح اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الأمنية في غلاف غزة.ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه أجرى جلسة مشاورات أمنية مع بيني غانتس، تم خلالها بحث صورة الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة غلاف غزة، والخطوات اللازمة من أجل مواصلة تحقيق الأمن هناك.وأكد يائير لابيد أنه تم الاتفاق على إجراء تقييم آخر للأوضاع في وقت لاحق من هذا اليوم.أعلنت إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، تمديد حالة التأهب التي فرضتها في مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل، تحسبا لإقدام حركة "الجهاد الإسلامي" على رد فعل انتقامي على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه في نهاية تقييم للوضع في المؤسسة العسكرية​​، تقرر استمرار التأهب في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".وبحسب القناة فإن إغلاق الطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة ناجم عن مخاوف الجيش الإسرائيلي من هجوم بصواريخ مضادة للدبابات أو إطلاق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي، ردا على اعتقال القيادي البارز في التنظيم بسام السعدي شمالي الضفة الغربية.ومساء أول أمس الثلاثاء، قرر الجيش الإسرائيلي في نهاية تقييم للوضع الإبقاء على الطرق والمحاور الرئيسية في الجنوب مغلقة.وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى عناصرها والوحدات القتالية العاملة. وقالت السرايا في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين"، بحسب قناة "فلسطين اليوم".ومساء الاثنين، اعتقلت قوة من شرطة حرس الحدود والجيش الإسرائيليين، القيادي بالحركة بسام السعدي (61 عاما)، من منزل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل فلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-في-مخيم-جنين-1065873306.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو

14:41 GMT 04.08.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Str/HO
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قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعده للتعامل مع أي سيناريو.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث مع رؤساء السلطات والمحليات في جنوب البلاد، بمنطقة غلاف غزة، على خلفية توتر الوضع الأمني في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وشدد يائير لابيد على أن إسرائيل تستعد للتعامل مع أي سيناريو كان، كما أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ نهجا هجوميا ضد أي تنظيم "إرهابي" يهدد أمن مواطني بلاده، إذا اضطر للقيام بذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد عقد مع وزير دفاعه بيني غانتس، صباح اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الأمنية في غلاف غزة.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه أجرى جلسة مشاورات أمنية مع بيني غانتس، تم خلالها بحث صورة الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة غلاف غزة، والخطوات اللازمة من أجل مواصلة تحقيق الأمن هناك.
وأكد يائير لابيد أنه تم الاتفاق على إجراء تقييم آخر للأوضاع في وقت لاحق من هذا اليوم.
أعلنت إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، تمديد حالة التأهب التي فرضتها في مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل، تحسبا لإقدام حركة "الجهاد الإسلامي" على رد فعل انتقامي على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه في نهاية تقييم للوضع في المؤسسة العسكرية​​، تقرر استمرار التأهب في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".
اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في قرية قصرة، الضفة الغربية، فلسطين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
1 أغسطس, 20:41 GMT
وبحسب القناة فإن إغلاق الطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة ناجم عن مخاوف الجيش الإسرائيلي من هجوم بصواريخ مضادة للدبابات أو إطلاق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي، ردا على اعتقال القيادي البارز في التنظيم بسام السعدي شمالي الضفة الغربية.
ومساء أول أمس الثلاثاء، قرر الجيش الإسرائيلي في نهاية تقييم للوضع الإبقاء على الطرق والمحاور الرئيسية في الجنوب مغلقة.
وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى عناصرها والوحدات القتالية العاملة. وقالت السرايا في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين"، بحسب قناة "فلسطين اليوم".
ومساء الاثنين، اعتقلت قوة من شرطة حرس الحدود والجيش الإسرائيليين، القيادي بالحركة بسام السعدي (61 عاما)، من منزل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل فلسطيني.
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