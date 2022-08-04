https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتبر-زيارة-بيلوسي-إلى-سيئول-علامة-ردع-ضد-كوريا-الشمالية-1066001219.html
رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية
اعتبر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى بلاده هي "علامة على الردع ضد كوريا الشمالية". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:41+0000
2022-08-04T14:41+0000
2022-08-04T14:41+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
نانسي بيلوسي
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العالم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يون مع بيلوسي، استمر 40 دقيقة، حسبما صرح النائب الأول لمستشار الأمن القومي، كيم تاي هيو، للصحفيين، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي إشارة إلى زيارة بيلوسي إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، قال الرئيس الكوري الجنوبي لنانسي بيلوسي: "هذه الزيارة التي يقوم بها وفد بيلوسي ستصبح علامة على الردع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".من ناحيتها، "أخبرت بيلوسي يون أن الحلفاء بحاجة إلى بناء نظام مشترك بين المحيطين الهندي والهادئ حر ومفتوح"، وفقا لوكالة "يونهاب".ورفض السكرتير الرئاسي الأعلى للعلاقات العامة في كوريا الجنوبية، تشوي يونغ بوم، التعليق على وجه التحديد على عدم إجراء لقاء شخصي بين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونانسي بيلوسي، خلال زيارتها إلى سيئول.وكانت نانسي بيلوسي وصلت إلى سيئول، مساء أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين أمريكا والصين في أعقاب زيارتها لتايوان.وبيلوسي هي أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور كوريا الجنوبية، منذ رئيس مجلس النواب السابق، دينيس هاسترت في عام 2002.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-اللقاء-بين-بيلوسي-ويون-غير-مدرج-على-جدول-أعمال-الرئيس-1065941668.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية
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اعتبر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى بلاده هي "علامة على الردع ضد كوريا الشمالية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يون مع بيلوسي، استمر 40 دقيقة، حسبما صرح النائب الأول لمستشار الأمن القومي، كيم تاي هيو، للصحفيين، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وفي إشارة إلى زيارة بيلوسي إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، قال الرئيس الكوري الجنوبي لنانسي بيلوسي: "هذه الزيارة التي يقوم بها وفد بيلوسي ستصبح علامة على الردع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".
من ناحيتها، "أخبرت بيلوسي يون أن الحلفاء بحاجة إلى بناء نظام مشترك بين المحيطين الهندي والهادئ حر ومفتوح"، وفقا لوكالة "يونهاب".
ورفض السكرتير الرئاسي الأعلى للعلاقات العامة في كوريا الجنوبية، تشوي يونغ بوم، التعليق على وجه التحديد على عدم إجراء لقاء شخصي بين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونانسي بيلوسي، خلال زيارتها إلى سيئول.
وردا على سؤال حول سبب عدم لقاء يون ببيلوسي، قال تشوي للصحفيين: "كل شيء يتقرر في ضوء المصلحة الوطنية".
وكانت نانسي بيلوسي وصلت إلى سيئول، مساء أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين أمريكا والصين في أعقاب زيارتها لتايوان.
وبيلوسي هي أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور كوريا الجنوبية، منذ رئيس مجلس النواب السابق، دينيس هاسترت في عام 2002.