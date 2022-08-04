https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتبر-زيارة-بيلوسي-إلى-سيئول-علامة-ردع-ضد-كوريا-الشمالية-1066001219.html

رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية

اعتبر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ‏إلى بلاده هي "علامة على الردع ضد كوريا الشمالية".‏ 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T14:41+0000

2022-08-04T14:41+0000

2022-08-04T14:41+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1066001063_0:52:1500:896_1920x0_80_0_0_2549408703ae7c6d0d6002c073315d3d.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يون مع بيلوسي، استمر 40 دقيقة، حسبما صرح النائب الأول لمستشار الأمن القومي، كيم تاي هيو، للصحفيين، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي إشارة إلى زيارة بيلوسي إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، قال الرئيس الكوري الجنوبي لنانسي بيلوسي: "هذه الزيارة التي يقوم بها وفد بيلوسي ستصبح علامة على الردع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".من ناحيتها، "أخبرت بيلوسي يون أن الحلفاء بحاجة إلى بناء نظام مشترك بين المحيطين الهندي والهادئ حر ومفتوح"، وفقا لوكالة "يونهاب".ورفض السكرتير الرئاسي الأعلى للعلاقات العامة في كوريا الجنوبية، تشوي يونغ بوم، التعليق على وجه التحديد على عدم إجراء لقاء شخصي بين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونانسي بيلوسي، خلال زيارتها إلى سيئول.وكانت نانسي بيلوسي وصلت إلى سيئول، مساء أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين أمريكا والصين في أعقاب زيارتها لتايوان.وبيلوسي هي أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور كوريا الجنوبية، منذ رئيس مجلس النواب السابق، دينيس هاسترت في عام 2002.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-اللقاء-بين-بيلوسي-ويون-غير-مدرج-على-جدول-أعمال-الرئيس-1065941668.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم