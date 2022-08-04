https://arabic.sputniknews.com/20220804/رابطة-آسيان-تحذر-من-سوء-التقدير-والصراع-في-تايوان-1065975165.html
رابطة "آسيان" تحذر من سوء التقدير والصراع في تايوان
رابطة "آسيان" تحذر من سوء التقدير والصراع في تايوان
دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى ضبط النفس، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى "نزاعات مفتوحة". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T08:17+0000
2022-08-04T08:17+0000
2022-08-04T08:17+0000
العالم
لقاء
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أخبار تايوان
التوتر
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وأكد بيان مشترك للرابطة أن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماعهم يوم الخميس في كمبوديا، عبّروا عن قلقهم من أن التطورات "يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة وقد تؤدي في النهاية إلى سوء التقدير والمواجهة الخطيرة والصراعات المفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".هذا ولم يذكر البيان اسم الصين أو تايوان أو الولايات المتحدة أو تحديد من يجب أن يتحلى بضبط النفس. ودعا الوزراء المعنيين إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وقالوا إن الكتلة الإقليمية مستعدة للعب دور بناء في التوسط في الحوار بين جميع الأطراف.وبدأت التدريبات الصينية بالذخيرة الحية في محيط تايوان رسمياً اليوم الخميس، في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا منها.وجاءت هذه المناورات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، والتي اعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.وانطلقت المناورات اليوم في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت موسكو) في ست مناطق في المنطقة المائية حول الجزيرة، وستستمر التدريبات حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/وزير-خارجية-تركيا-يلتقي-نظيره-الصيني-في-كمبوديا-1065959169.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, لقاء, وزراء خارجية, أخبار تايوان, التوتر
رابطة "آسيان" تحذر من سوء التقدير والصراع في تايوان
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دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى ضبط النفس، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى "نزاعات مفتوحة".
وأكد بيان مشترك للرابطة أن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماعهم يوم الخميس في كمبوديا، عبّروا عن قلقهم من أن التطورات "يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة وقد تؤدي في النهاية إلى سوء التقدير والمواجهة الخطيرة والصراعات المفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".
هذا ولم يذكر البيان اسم الصين أو تايوان أو الولايات المتحدة أو تحديد من يجب أن يتحلى بضبط النفس
. ودعا الوزراء المعنيين إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وقالوا إن الكتلة الإقليمية مستعدة للعب دور بناء في التوسط في الحوار بين جميع الأطراف.
وبدأت التدريبات الصينية بالذخيرة الحية في محيط تايوان رسمياً اليوم الخميس، في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا منها.
وجاءت هذه المناورات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، والتي اعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.
وانطلقت المناورات اليوم في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت موسكو) في ست مناطق في المنطقة المائية حول الجزيرة، وستستمر التدريبات حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد المقبل.