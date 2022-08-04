https://arabic.sputniknews.com/20220804/روسيا-تحيي-سلسلة-متاجر-سوفيتية-معفاة-من-الضرائب-1065997309.html
روسيا تحيي سلسلة "متاجر سوفيتية" معفاة من الضرائب
روسيا تحيي سلسلة "متاجر سوفيتية" معفاة من الضرائب
ستظهر متاجر "بيريوزكا" المعفاة من الرسوم الجمركية للدبلوماسيين والقناصل وموظفي الشركات الدولية وعائلاتهم في موسكو وسانت بطرسبرغ، بناءً على قرار حكومي نُشر على... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:34+0000
2022-08-04T13:34+0000
2022-08-04T13:34+0000
روسيا
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ويقول البيان، الذي تم نشره اليوم الخميس، إن منافذ البيع ستفتح في موسكو وسانت بطرسبرغ في نهاية أغسطس/آب الجاري، ولم يتم تحديد مواقع الافتتاح بدقة.وتشمل مجموعة المحلات التجارية البضائع التي يسري عليها إجراءات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، كالكحول والتبغ ومستحضرات التجميل والعطور والمجوهرات والهواتف الذكية والساعات.ويتم تحديد الأسعار بالروبل والدولار واليورو، وسيتم التحقق من المستندات التي تؤكد الحق في الشراء عند دخول المتاجر، حيث أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها متاجر بيريوزكا في العهد السوفيتي.وبعد الشراء، يرسل القائمون على المتجر إيصالاً نقديًا موقعا عليه بكلمة "السوق الحرة" في إيصال الدفع أو في شكل معادل له.كما يمكن الإشارة إلى معلومات حول المشتري، وسيتم إرسال هذه المعلومات، بالإضافة إلى قائمة بما تم شراؤه، إلى وزارة الخارجية على أساس شهري.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/البنك-المركزي-الروسي-يقترح-استبدال-الشركات-العامة-لأصولها-بالعملات-السامة-1065983665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تحيي سلسلة "متاجر سوفيتية" معفاة من الضرائب
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ستظهر متاجر "بيريوزكا" المعفاة من الرسوم الجمركية للدبلوماسيين والقناصل وموظفي الشركات الدولية وعائلاتهم في موسكو وسانت بطرسبرغ، بناءً على قرار حكومي نُشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي.
ويقول البيان
، الذي تم نشره اليوم الخميس، إن منافذ البيع ستفتح في موسكو وسانت بطرسبرغ في نهاية أغسطس/آب الجاري، ولم يتم تحديد مواقع الافتتاح بدقة.
وتشمل مجموعة المحلات التجارية البضائع التي يسري عليها إجراءات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، كالكحول والتبغ ومستحضرات التجميل والعطور والمجوهرات والهواتف الذكية والساعات.
ويتم تحديد الأسعار بالروبل والدولار واليورو، وسيتم التحقق من المستندات التي تؤكد الحق في الشراء عند دخول المتاجر، حيث أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها متاجر بيريوزكا في العهد السوفيتي.
وبعد الشراء، يرسل القائمون على المتجر إيصالاً نقديًا موقعا عليه بكلمة "السوق الحرة" في إيصال الدفع أو في شكل معادل له.
كما يمكن الإشارة إلى معلومات حول المشتري، وسيتم إرسال هذه المعلومات، بالإضافة إلى قائمة بما تم شراؤه، إلى وزارة الخارجية
على أساس شهري.