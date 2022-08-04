https://arabic.sputniknews.com/20220804/زاخاروفا-من-الحري-ببلينكين-التعلق-بربطة-عنق-لافروف-1066009813.html

زاخاروفا: من الحري ببلينكين التعلق "بربطة عنق" لافروف

زاخاروفا: من الحري ببلينكين التعلق "بربطة عنق" لافروف

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان المتحدث باسم البيت الأبيض بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيحاول الإمساك بوزير الخارجية... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T18:23+0000

2022-08-04T18:23+0000

2022-08-04T18:23+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

ماريا زاخاروفا

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام، اليوم الخميس: "هل حاولت انتزاع ربطة العنق؟ هناك أيضًا البنطال، سيكون من الضروري تقديم دورة خاصة (لبلينكن) في أكاديميتنا الدبلوماسية بعنوان "احتواء الدبلوماسية الأمريكية بالأزرار لعدم وجود خيطان".وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يلتق اليوم الخميس في 4 أغسطس/آب بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أحداث مؤتمر دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.وأجاب لافروف الصحفيين على سؤال ذي صلة، "لم يتم تجاوز أي شيء اليوم، لقد عملنا وفقا للبرنامج".ويزور لافروف العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث شارك اليوم الخميس في اجتماع لوزراء الخارجية بصيغة روسيا - آسيان.وشارك بلينكين في المجلس الوزاري بين الولايات المتحدة وآسيان على نفس المنصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-واشنطن-تحاول-من-خلال-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-أن-تثبت-للعالم-أجمع-إفلاتها-من-العقاب-1065925199.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ماريا زاخاروفا