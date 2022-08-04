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https://arabic.sputniknews.com/20220804/زاخاروفا-من-الحري-ببلينكين-التعلق-بربطة-عنق-لافروف-1066009813.html
زاخاروفا: من الحري ببلينكين التعلق "بربطة عنق" لافروف
زاخاروفا: من الحري ببلينكين التعلق "بربطة عنق" لافروف
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان المتحدث باسم البيت الأبيض بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيحاول الإمساك بوزير الخارجية... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T18:23+0000
2022-08-04T18:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام، اليوم الخميس: "هل حاولت انتزاع ربطة العنق؟ هناك أيضًا البنطال، سيكون من الضروري تقديم دورة خاصة (لبلينكن) في أكاديميتنا الدبلوماسية بعنوان "احتواء الدبلوماسية الأمريكية بالأزرار لعدم وجود خيطان".وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يلتق اليوم الخميس في 4 أغسطس/آب بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أحداث مؤتمر دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.وأجاب لافروف الصحفيين على سؤال ذي صلة، "لم يتم تجاوز أي شيء اليوم، لقد عملنا وفقا للبرنامج".ويزور لافروف العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث شارك اليوم الخميس في اجتماع لوزراء الخارجية بصيغة روسيا - آسيان.وشارك بلينكين في المجلس الوزاري بين الولايات المتحدة وآسيان على نفس المنصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-واشنطن-تحاول-من-خلال-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-أن-تثبت-للعالم-أجمع-إفلاتها-من-العقاب-1065925199.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: من الحري ببلينكين التعلق "بربطة عنق" لافروف

18:23 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان المتحدث باسم البيت الأبيض بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيحاول الإمساك بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ولو من زره في آسيان لمناقشة قضية الأسرى إذا أتيحت له الفرصة".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام، اليوم الخميس: "هل حاولت انتزاع ربطة العنق؟ هناك أيضًا البنطال، سيكون من الضروري تقديم دورة خاصة (لبلينكن) في أكاديميتنا الدبلوماسية بعنوان "احتواء الدبلوماسية الأمريكية بالأزرار لعدم وجود خيطان".
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يلتق اليوم الخميس في 4 أغسطس/آب بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أحداث مؤتمر دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.
وأجاب لافروف الصحفيين على سؤال ذي صلة، "لم يتم تجاوز أي شيء اليوم، لقد عملنا وفقا للبرنامج".
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ويزور لافروف العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث شارك اليوم الخميس في اجتماع لوزراء الخارجية بصيغة روسيا - آسيان.
وشارك بلينكين في المجلس الوزاري بين الولايات المتحدة وآسيان على نفس المنصة.
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