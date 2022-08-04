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زعماء جنوب السودان يعلنون التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عامين
زعماء جنوب السودان يعلنون التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عامين
أعلن زعماء جنوب السودان الخميس أن الحكومة الانتقالية في البلاد ستبقى في السلطة لمدة عامين. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:41+0000
2022-08-04T12:41+0000
أخبار جنوب السودان
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ووفقا لـ "أ.ف. ب" قال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن القرار اتخذ "لمواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق السلام"، بعد اتفاق عام 2018 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات خلفت قرابة 400 ألف قتيل.وحسب راديو تمازج، انطلقت صباح اليوم الخميس، بقاعة الحرية في جوبا حفل إعلان تمديد الفترة الانتقالية برئاسة الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ونواب الرئيس الأربعة وأعضاء الحكومة الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي.ونقل تمازج عن مصدر من الاجتماع قوله: "اللجنة الفنية رفيعة المستوى المكونة من جميع أطراف اتفاق السلام حددت تمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، على أن يتم احتسابها اعتبارا من 22 فبراير 2023".كان من المفترض أن تختتم الدولة الأحدث في العالم فترة انتقالية بإجراء انتخابات في فبراير 2023، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية للاتفاقية.
https://arabic.sputniknews.com/20200223/مصر-ترحب-باتفاق-تشكيل-حكومة-وحدة-وطنية-في-جنوب-السودان-1044641516.html
أخبار جنوب السودان
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أخبار جنوب السودان

زعماء جنوب السودان يعلنون التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عامين

12:41 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / ZACHARIAS ABUBEKER
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أعلن زعماء جنوب السودان الخميس أن الحكومة الانتقالية في البلاد ستبقى في السلطة لمدة عامين.
ووفقا لـ "أ.ف. ب" قال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن القرار اتخذ "لمواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق السلام"، بعد اتفاق عام 2018 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات خلفت قرابة 400 ألف قتيل.
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2020
مصر ترحب باتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان
23 فبراير 2020, 17:58 GMT
وحسب راديو تمازج، انطلقت صباح اليوم الخميس، بقاعة الحرية في جوبا حفل إعلان تمديد الفترة الانتقالية برئاسة الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ونواب الرئيس الأربعة وأعضاء الحكومة الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي.
ونقل تمازج عن مصدر من الاجتماع قوله: "اللجنة الفنية رفيعة المستوى المكونة من جميع أطراف اتفاق السلام حددت تمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، على أن يتم احتسابها اعتبارا من 22 فبراير 2023".

ويعتبر هذا التمديد تاليا للموعد النهائي المتفق عليه في اتفاق سلام، في خطوة حذر الشركاء الأجانب من افتقارها للشرعية.

كان من المفترض أن تختتم الدولة الأحدث في العالم فترة انتقالية بإجراء انتخابات في فبراير 2023، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية للاتفاقية.
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