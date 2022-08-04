https://arabic.sputniknews.com/20220804/زيلينسكي-يطلب-المساعدة-من-الصين-1065986990.html

زيلينسكي يطلب المساعدة من الصين

زيلينسكي يطلب المساعدة من الصين

قال زيلينسكي في مقابلة مع SCMP إن أوكرانيا تبحث عن فرص "للحوار المباشر" مع الصين. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T11:46+0000

2022-08-04T11:46+0000

2022-08-04T11:46+0000

زيلينسكي

الصين

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ويعتقد أن الصين دولة مؤثرة تتعاون بشكل وثيق مع روسيا في مجال التجارة ولها وزن معين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي فإن مثل هذه المفاوضات "ستكون مفيدة".وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يعتقد أن الصين وأوكرانيا تشتركان في قيم متشابهة: "الجميع يحب أطفالهم، والجميع يريد أن يعيش في سلام واستقرار"، حسب صحيفة غوانتشا.يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أصبحت بكين أكبر شريك تجاري لكييف العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا للأرقام الصادرة عن السفارة الأوكرانية في الصين.وعلق القراء الصينيون على هذا:يكفي من هذه العروض. في الصراع الروسي الأوكراني، ستكون الصين دائمًا إلى جانب روسيا أو في المنتصف. من الغريب أنه على الرغم من كل هذه الضوضاء، فإن بكين لم تخرج بعد علانية إلى جانب موسكو. زيلينسكي، اقبل الخسارة.وعلق آخر: "إنه يعتقد أن للصين وأوكرانيا قيمًا متشابهة" - لا، حسنًا، يا له من هراء. ادفع ديونك أولاً، ثم تحدث".وكتب معلق آخر: فيما يتعلق بالوضع الدولي الحالي، لا نحتاج إلى الدخول في حوار مع أي دولة بدون سيادة فعلية، فنحن نتعاون فقط مع الدول المستقلة، وليس الأتباع الأجانب.

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زيلينسكي, الصين