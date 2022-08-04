https://arabic.sputniknews.com/20220804/سبوتنيك-تكشف-شبكة-سمسرة-أوكرانية-للمتاجرة-بأسلحة-الناتو-عبر-الدارك-ويب-1065991765.html

"سبوتنيك" تكشف شبكة "سمسرة" أوكرانية للمتاجرة بأسلحة الناتو عبر "الدارك ويب"

"سبوتنيك" تكشف شبكة "سمسرة" أوكرانية للمتاجرة بأسلحة الناتو عبر "الدارك ويب"

زوّد حلف الناتو على نطاق واسع الجيش الأوكراني والنازيين الجدد بأسلحته مع بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T16:02+0000

2022-08-04T16:02+0000

2022-08-04T16:19+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار أوكرانيا

الحرب على اليمن

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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لكن دول الحلف لم تأخذ في الحسبان أن أسلحتها يمكن أن ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، حيث يتم بيعها بأبخس الأثمان لجميع أنحاء العالم.وأجرت "سبوتنيك" في هذا الصدد تحقيقها الاستقصائي الخاص حول تجارة أسلحة الناتو وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية.بداية التحقيقورصد فريق "سبوتنيك" أثناء البحث في "الدارك ويب" أو شبكة الإنترنت المظلمة، موقعًا لبيع أسلحة الناتو بمختلف أصنافها، حيث نشر القائمون على الموقع إعلانًا مكتوبًا باللغة الروسية بعنوان "الأسلحة الأوكرانية".وتُباع بنادق "إم 4" الآلية على الموقع، ووفقًا لإحصائيات الموقع، تم إجراء أكثر من 32 صفقة من خلال هذا الإعلان، حيث يبدأ السعر من 2400 دولارا للقطعة الواحدة.ونلاحظ أن التكلفة الرسمية لبنادق "إم 4" الآلية، تتراوح وفقًا لتقديرات البنتاغون من 600 إلى 1200 دولارا حسب التعديلات التي تدخل على السلاح.وتضمن هذا الإعلان أيضًا تعليقات مشترين تقييمية لصفقات الشراء المبرمة، ووفقًا لخوارزميات الموقع، يمكن فقط للمستخدمين الذين أتموا الصفقة بالفعل نشر تعليقاتهم.وقرر مراسلو "سبوتنيك" أن يتقمصوا دور زبون يمني من الجماعة الحوثية، حيث حمل الحساب اسما وهميا "ladin_houthi3".واتباعا لبروتوكولات الموقع، طلب البائع منا نقل المفاوضات إلى برنامج المراسلات "ويكر"، حيث تمت جميع المحادثات.ومن أجل عدم إثارة الشكوك بين السماسرة الأوكران، كتبنا الأسئلة باللغة العربية وترجمناها إلى الإنجليزية عبر الإنترنت، حيث بدا الأمر أكثر واقعية.رشاش "إم 4" إلى اليمنفي بداية الأمر، سألنا البائع بشكل مباشر عما إذا كان سيتمكن من تسليم طرد من الأسلحة إلى اليمن، حيث أكد أن هذه العملية متاحة من خلال التسليم عن طريق الشحن البحري.وبادر السمسار بعدها لسؤالنا: "ما الذي تحتاجه بالضبط، وما الكمية المطلوبة؟"، مما أثار لدينا شكوك حول استعدادهم لبيع أسلحة أخرى عدا بندقيات إم 4 الأمريكية.وقرر فريق "سبوتنيك" معرفة الطريق والممرات الدولية المستخدمة لإرسال الأسلحة ونقلها، وفي الوقت نفسه أوضحوا أنهم مهتمون بأي أسلحة يمكنهم بيعها لنا.ولكسب ثقة السمسار قلنا له: "نحن الحوثيون نقاتل أيضًا ضد المحتلين في بلدنا، مثلكم تمامًا".تهريب "بالبراميل"كما اتضح من الإجابة، أن الجانب الأوكراني مستعد أيضًا لبيع قنابل يدوية، إضافة لذخيرة البنادق اللازمة، كما تم وصف طريقة النقل لنا بالتفصيل.وطلب فريق "سبوتنيك" 100 برميل، من أجل جس نبض الجانب الأوكراني، ولكنهم ردوا بأنهم هذه الكمية غير متوفرة، ولن يكون بمقدورهم تأمين 20 برميلاً.ورد السمسار: "في المجموع، سيكون هناك حوالي 200 بندقية مع ذخيرتها، و400 قنبلة يدوية، في 20 برميلا، بتكلفة إجمالية قدرها 400 ألف دولار".شروط ووسطاءووافق فريق "سبوتنيك" شكليا على أحجام التهريب المسماة، وطلب تفاصيل شروط الصفقة وما تلاها من تسليم براميل مهربة إلى ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، وهو الميناء الوحيد الذي يسيطر عليه الحوثيون.ورد البائع بأنه "لن تكون هناك مشاكل في التسليم إلى هذا الميناء"، وتلا ذلك إرسال السمسار لشروط وبنود الصفقة لنا:2. يتلو هذه الخطوة إرسال البضاعة.3. بعد استلام البضائع عليكم التحقق منها، فإذا إذا كان كل شيء على ما يرام، فاكتبوا في الدردشة العامة أن البائع قد أوفى بالتزاماته بالكامل، وتطلبون من الوسيط إرسال المبلغ المودع إلى حساب البائع.بعد ذلك، يرسل لي المسؤول الوسيط وديعة، مع الاحتفاظ بنسبة 2% من مبلغ المعاملة (8000 دولارا).تفاصيل لوجستيات التهريب... استغلال المساعدات الإنسانيةأراد فريق "سبوتنيك" الاستقصائي معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ظروف التسليم، ونظرًا لأن ميناء الحديدة اليمني بعيد جدًا عن أوكرانيا، وبناء على وعد البائع بتسليم البضائع في غضون 10 أيام، فيجب أن يكون لديه مخططا جاهزا لمسار العملية.واتضح أن مثل هذا المخطط جاهز حقًا لدى السماسرة الأوكران، حيث تبدأ بتجهيز البضائع وتكديسها في البراميل، وتحميلها على السفينة بمساعدة "زملاء بولنديين".وأرسل البائع بعد ذلك خريطة، ومن المثير للاهتمام، أنها موقعة باللغة الروسية مع مسار مرسوم باليد، واتضح أنه سيتم تحميل الأسلحة على متن سفينة قبالة ساحل البرتغال (لم يعلق الفريق كيفية وصولها للبرتغال)، وبما أن الجانب الأوكراني يذكر بعض "الزملاء في بولندا"، فهناك شكوك في أن مافيا الأسلحة الأوروبية متورطة في هذه القصة.رمز تتبع لسفن التهريبووفقًا للمهربين الأوكرانيين، يوفر رمز التتبع عبر الإنترنت معلومات مستفيضة حول الخدمات اللوجستية، لأي سفينة شحن، والميناء الذي غادرته عند وصولها إلى ميناء الوصول، وتظهر كل هذه المعلومات للمشتري مباشرة بعد نقل الوديعة.وبعد أن أفصح عن تفاصيل كافية حول الصفقة، أشار السمسار إلى أن كل ما كشفه هو تفاصيل عامة.وبرر السمسار ذلك بأنه: "في هذه الحالة، لا أعرف من أنت، وليس لديك أي إيداع، ربما كنت أحد وكلاء الانتربول، لقد وصفت بشكل عام كيفية إتمام العملية".رسالة إلى الحوثيينواتضح أن الجانب الأوكراني يتعاطف مع قتال الحوثيين لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.ولإنهاء الحوار، كتبنا أننا نتحقق من حسابنا (وهذا ضروري للإيداع بالعملة المشفرة) وسنعود لإكمال تفاصيل العملية، ولعل هذا الموقع لا يشكل إلا غيضا من فيض المواقع التي تتاجر بإمدادات الناتو العسكرية، ومن المؤكد أن هذه الأسلحة وبعد تسلم الجيش الأوكراني لها، تمر بطريقين لا ثالث لهما، فإما أن يتم بيعها إلى تجار السلاح، أو أن يتم بيعها من قبل العسكريين أنفسهم.

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تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, الحرب على اليمن