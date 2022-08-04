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https://arabic.sputniknews.com/20220804/سفير-السعودية-الجديد-لدى-إثيوبيا-يطلع-على-إجراءات-أديس-أبابا-بشأن-مفاوضات-سد-النهضة-1066000032.html
سفير السعودية الجديد لدى إثيوبيا يطلع على إجراءات أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة
سفير السعودية الجديد لدى إثيوبيا يطلع على إجراءات أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة
قدم سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى إثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، اليوم ‏الخميس، نسخة من أوراق اعتماده.‏ 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:17+0000
2022-08-04T14:17+0000
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وتسلم أوراق المطيري مدير عام شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، ديميكي أتنيفو أمبولو، الذي هنأه على تعيينه الجديد، مشيدا بالعلاقة التاريخية الطويلة الأمد بين السعودية وإثيوبية، التي أقامتها بقوة العلاقات الشعبية على مر القرون، وفقا لبيان من الخارجية الإثيوبية.وأشار أمبولو كذلك إلى أن "الأساس المتين لعلاقتنا الثنائية وشراكتنا (إثيوبيا والسعودية) تم وضعه مع الهجرة الأولى في القرن السابع، عندما رحبت إثيوبيا بأتباع النبي محمد من خلال توفير الملاذ والضيافة".و"أطلع مدير عام شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، سفير السعودية المعين حديثا على الإجراءات التي تتخذها حكومة إثيوبيا من أجل التسوية السلمية للنزاع في شمال إثيوبيا، وإنشاء لجنة الحوار الوطني، وكذلك المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة".كما "أعرب ديميكي أتنيفو أمبولو عن امتنانه للسفير فهد عبيد الله الحميداني المطيري وعن امتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها لإعادة مواطنيها إلى الوطن وطلب المساعدة في عملية إعادة التأهيل والاندماج".وختم البيان الإثيوبي أن "سفير المملكة العربية السعودية أعرب من ناحيته عن رغبته في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مصر-تبلغ-مجلس-الأمن-رفضها-التام-لاستمرار-إثيوبيا-في-ملء-سد-النهضة-1065753774.html
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أخبار إثيوبيا, السعودية, العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة

سفير السعودية الجديد لدى إثيوبيا يطلع على إجراءات أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة

14:17 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
الملء الثاني لـ"سد النهضة"
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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قدم سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى إثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، اليوم ‏الخميس، نسخة من أوراق اعتماده.‏
وتسلم أوراق المطيري مدير عام شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، ديميكي أتنيفو أمبولو، الذي هنأه على تعيينه الجديد، مشيدا بالعلاقة التاريخية الطويلة الأمد بين السعودية وإثيوبية، التي أقامتها بقوة العلاقات الشعبية على مر القرون، وفقا لبيان من الخارجية الإثيوبية.
وأشار أمبولو كذلك إلى أن "الأساس المتين لعلاقتنا الثنائية وشراكتنا (إثيوبيا والسعودية) تم وضعه مع الهجرة الأولى في القرن السابع، عندما رحبت إثيوبيا بأتباع النبي محمد من خلال توفير الملاذ والضيافة".
و"أطلع مدير عام شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، سفير السعودية المعين حديثا على الإجراءات التي تتخذها حكومة إثيوبيا من أجل التسوية السلمية للنزاع في شمال إثيوبيا، وإنشاء لجنة الحوار الوطني، وكذلك المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة".
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كما "أعرب ديميكي أتنيفو أمبولو عن امتنانه للسفير فهد عبيد الله الحميداني المطيري وعن امتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها لإعادة مواطنيها إلى الوطن وطلب المساعدة في عملية إعادة التأهيل والاندماج".
وختم البيان الإثيوبي أن "سفير المملكة العربية السعودية أعرب من ناحيته عن رغبته في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا".
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