https://arabic.sputniknews.com/20220804/سوق-المقبي-الأثري-في-دير-الزور-ينفض-غبار-الحرب-ويستعد-لاستقبال-رواده-1065997770.html

سوق "المقبي" الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده

سوق "المقبي" الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده

لم يعد السوق الذي جمع أبناء الفرات بأقسامه السبعة مقبيا كما يطلق عليه بعد أن نالت منه الحرب خلال سنوات مضت، فجعلت منه مكانا مهجورا خالي من أصحابه ومرتاديه. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T13:46+0000

2022-08-04T13:46+0000

2022-08-04T13:47+0000

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السوق "المقبي" الذي يتوسط مدينة دير الزور الجاثمة في الضفاف الجنوبية لنهر الفرات شرقي سوريا، يعد أقدم أسواق المدينة ولطالما كان أكثرها اكتظاظا قبل أن تدمره الحرب على مدى سنواتها الطويلة.يتميز السوق الأثري بوجود كافة المتطلبات بين جنباته مما جعله خلال عقود وقرون من الزمن وجهة لأبناء المدينة والريف، فهو سوق متكامل وأسعار البضائع كانت فيه مميزة إضافة إلى اقتصار نشاط بعض المهن عليه فقط، الأمر الذي أضفى عليه تميزا استثنائيا عن غيره من أسواق المدينة.قلب المدينة النابض كما كان عليه حقا، ووجهة أبناء الريف والمدينة. تعرض السوق لتدمير ممنهج خلال سنوات الحرب على يد العصابات الإرهابية التي سرقت الممتلكات والآثار ودمرت السوق خلال سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة.إلا أن عزيمة وإصرار أبناء الفرات على عودة مدينتهم كانت أقوى، فغرفة تجارة وصناعة دير الزور ودائرة الآثار والمتاحف، تنهيان بالتعاون مع منظمة (UNDP) أعمال تنظيف وترحيل الأنقاض من الأسواق السبعة التي يضمها السوق (المقبي)، مكللين بذلك المرحلة الأولى من العمل ليتأهب الجميع لانطلاق الخطوة الثانية في الطريق إلى استعادة السوق المقبي الأثري.في حديث لمراسل "سبوتنيك" بمحافظة دير الزور، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة على أن عودة السوق إلى العمل هو عودة لأحياء المدينة وعودة لتنشيط اقتصادها فطالما كان السوق مقصدا لأبناء الريف لبيع منتجاتهم إضافة الى وجود المهن التراثية المرتبطة بتاريخ المحافظة وقد عملنا على عودة السوق على الرغم من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه مع استمرار عقوبات قانون قيصر التي يفرضها الاحتلال الأمريكي علينا إلا أننا مصرون على عودة الحركة التجارية والاقتصادية للمحافظة مع الحفاظ على الطابع التراثي للسوق .بدوره قال مدير الآثار والمتاحف بدير الزور أحمد الصالح أن السوق المقبي أقدم أسواق المدينة، وبُني عام 1864 م عندما عين خليل بك ثاقب وكان السوق المقبي يتميز بأنه مؤلف من سبعة أقسام، ولكل منها سوق خاص، وتسمية خاصة، وهي:وبعد عودة الحياة إلى المدينة يأمل سكان دير الزور أن تكون لعودة السوق الأثري الذي كان قلب المدينة النابض دورا في تحسين الواقع الاقتصادي لمحافظتهم.

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