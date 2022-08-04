https://arabic.sputniknews.com/20220804/شركة-سيمنز-تعد-جميع-الوثائق-لنقل-التوربين-إلى-روسيا-1065999195.html
شركة "سيمنز" تعد جميع الوثائق لنقل التوربين إلى روسيا
شركة "سيمنز" تعد جميع الوثائق لنقل التوربين إلى روسيا
أفادت شركة "سيمنز" استلام جميع مستندات التصدير اللازمة لنقل توربين لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى روسيا، لكنها تنتظر الإذن من الجانب الروسي لاستيراده. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:07+0000
2022-08-04T14:07+0000
2022-08-04T14:07+0000
العالم
شركة غازبروم
السيل الشمالي 2
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وقال ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك"،اليوم الخميس، "تم بالفعل استلام وثائق التصدير اللازمة لتصدير التوربينات من ألمانيا والعبور عبر مختلف البلدان إلى روسيا. ومع ذلك، بدون وثائق الاستيراد للجمارك الروسية، لا يمكن نقلها إلى روسيا".في غضون ذلك، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن العقوبات الحالية ضد موسكو تعرقل حل الموقف بنقل وإصلاح محركات "سيمنز" في محطة الضخ بورتوفايا.وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على موقع "تلغرام"، "العقوبات الحالية ضد روسيا تعرقل الحل الناجح للوضع بنقل وإصلاح محركات التوربينات الغازية سيمنز لمحطة الضخ بورتوفايا، التي تزود المستهلكين الأوروبيين بالغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم".وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/غازبروم-تنشر-قريبا-جزءا-من-مراسلاتها-مع-شركة-سيمينز-بشأن-صيانة-محركات-التيار-الشمالي-1065751318.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, شركة غازبروم, السيل الشمالي 2
شركة "سيمنز" تعد جميع الوثائق لنقل التوربين إلى روسيا
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أفادت شركة "سيمنز" استلام جميع مستندات التصدير اللازمة لنقل توربين لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى روسيا، لكنها تنتظر الإذن من الجانب الروسي لاستيراده.
وقال ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك"،اليوم الخميس، "تم بالفعل استلام وثائق التصدير
اللازمة لتصدير التوربينات من ألمانيا والعبور عبر مختلف البلدان إلى روسيا. ومع ذلك، بدون وثائق الاستيراد للجمارك الروسية، لا يمكن نقلها إلى روسيا".
وأضاف "لا يمكن الحصول على هذه الوثائق إلا من شركة غازبروم". وقالت شركة سيمنز أيضًا إن التوربين "جاهز تمامًا" للنقل، والذي يمكن أن يبدأ على الفور.
في غضون ذلك، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن العقوبات الحالية ضد موسكو تعرقل حل الموقف بنقل وإصلاح محركات "سيمنز" في محطة الضخ بورتوفايا.
وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على موقع "تلغرام"، "العقوبات الحالية ضد روسيا تعرقل الحل الناجح للوضع بنقل وإصلاح محركات التوربينات الغازية سيمنز لمحطة الضخ بورتوفايا، التي تزود المستهلكين الأوروبيين بالغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم".
وكانت شركة "غازبروم
" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
وكانت شركة "غازبروم
" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".