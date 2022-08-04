https://arabic.sputniknews.com/20220804/صاروخ-جديد-يجعل-مقاتلة-سو-35-لا-تقهر-1065967244.html
صاروخ جديد يجعل مقاتلة "سو-35" لا تقهر
صاروخ جديد يجعل مقاتلة "سو-35" لا تقهر
عادة ما تكون المقاتلات الروسية مجهزة بصواريخ "آر-73" قصيرة المدى جو-جو، وسلسلة "آر-27" وصواريخ جو-جو متوسطة المدى "آر-77". دخل الصاروخ "آر-37إم" المطور حديثًا... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:07+0000
2022-08-04T05:07+0000
2022-08-04T05:07+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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الصاروخ موجه جو-جو بعيد المدى من العيار الكبير ويبلغ مداه أكثر من 200 كيلومتر. وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية في الذكرى المئوية لإنشاء المركز 929 لتجارب الطيران الحكومية، أجرت مقاتلة "سو-35" مؤخرًا اختبارات إطلاق لهذا الصاروخ، بحسب صحيفة "سينا".مقارنة بصواريخ جو-جو من سلسلة "آر-27" و"آر-77" متوسطة المدى، فإن "آر-37إم" المعروف أيضًا باسم "RVV-BD" (في إصدار التصدير أو المنتج 620) أكبر بكثير، ويبلغ طوله حوالي 4.1 متر، قطر - 0.38 متر، جناحيه 0.72 متر، يصل الوزن إلى 510 كغ، ويبلغ وزن الرأس الحربي حوالي 60 كغ.تم تجهيز "آر-37إم" بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب ثنائي الوضع، ويتكون نظام التوجيه المشترك من محرك بالقصور الذاتي مع تصحيح لاسلكي للملاحة عبر الأقمار الصناعية وإطلاق صاروخ موجه بالرادار النشط في الجزء الأخير من المسار. من المفترض أن الصاروخ جو - جو بعيد المدى "آر-37إم" سيُستخدم بشكل أساسي لتدمير طائرات العدو الكبيرة، مثل طائرات الإنذار المبكر وطائرات الناقلات وطائرات الاستطلاع والقيادة والطائرات العسكرية الخاصة المماثلة. يمكن أن يؤدي تجهيز مقاتلة "سو-35" بهذا الصاروخ إلى زيادة قدرتها القتالية بشكل كبير.يُذكر أن الخصائص التقنية لـ "آر-37إم" ستستمر في التحسن، وأهم ميزة لهذا الصاروخ هي زيادة مدى الطيران حتى 300 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، ستركز نسخته المطورة أيضًا على إضافة وظيفة الحرب الإلكترونية. ستكون القذيفة قادرة على التحرك بثقة على طول مسار معين حتى تصل إلى الهدف، حتى مع التشويش الكهرومغناطيسي والقمع من العدو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صاروخ جديد يجعل مقاتلة "سو-35" لا تقهر
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عادة ما تكون المقاتلات الروسية مجهزة بصواريخ "آر-73" قصيرة المدى جو-جو، وسلسلة "آر-27" وصواريخ جو-جو متوسطة المدى "آر-77". دخل الصاروخ "آر-37إم" المطور حديثًا الخدمة وتم تجهيز مقاتلات "ميغ-31" الاعتراضية به.
الصاروخ موجه جو-جو بعيد المدى من العيار الكبير ويبلغ مداه أكثر من 200 كيلومتر. وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية في الذكرى المئوية لإنشاء المركز 929 لتجارب الطيران الحكومية، أجرت مقاتلة "سو-35" مؤخرًا اختبارات إطلاق لهذا الصاروخ، بحسب صحيفة "سينا".
مقارنة بصواريخ جو-جو من سلسلة "آر-27" و"آر-77" متوسطة المدى، فإن "آر-37إم" المعروف أيضًا باسم "RVV-BD" (في إصدار التصدير أو المنتج 620) أكبر بكثير، ويبلغ طوله حوالي 4.1 متر، قطر - 0.38 متر، جناحيه 0.72 متر، يصل الوزن إلى 510 كغ، ويبلغ وزن الرأس الحربي حوالي 60 كغ.
في السابق، كان صاروخ جو-جو الأبعد مدى هو الصاروخ الأمريكي "AIM-54 Phoenix"، الذي يبلغ مداه حوالي 184 كيلومترًا، ولكن تم سحبه تمامًا من الخدمة في عام 2004. أقوى صاروخ وأبعد مدى تم تسليمه حاليًا للجيش الأمريكي هو صاروخ "AIM-120C" جو-جو. ومع ذلك، يبلغ مداه مئة كيلومتر فقط، لذا فإن الولايات المتحدة متخلفة عن روسيا في هذا المجال.
تم تجهيز "آر-37إم" بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب
ثنائي الوضع، ويتكون نظام التوجيه المشترك من محرك بالقصور الذاتي مع تصحيح لاسلكي للملاحة عبر الأقمار الصناعية وإطلاق صاروخ موجه بالرادار النشط في الجزء الأخير من المسار. من المفترض أن الصاروخ جو - جو بعيد المدى "آر-37إم" سيُستخدم بشكل أساسي لتدمير طائرات العدو الكبيرة، مثل طائرات الإنذار المبكر وطائرات الناقلات وطائرات الاستطلاع والقيادة والطائرات العسكرية الخاصة المماثلة. يمكن أن يؤدي تجهيز مقاتلة "سو-35" بهذا الصاروخ إلى زيادة قدرتها القتالية بشكل كبير.
يُذكر أن الخصائص التقنية لـ "آر-37إم" ستستمر في التحسن، وأهم ميزة لهذا الصاروخ هي زيادة مدى الطيران حتى 300 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، ستركز نسخته المطورة أيضًا على إضافة وظيفة الحرب الإلكترونية. ستكون القذيفة قادرة على التحرك بثقة على طول مسار معين حتى تصل إلى الهدف، حتى مع التشويش الكهرومغناطيسي والقمع من العدو.