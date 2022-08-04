https://arabic.sputniknews.com/20220804/ضبط-عمليات-بيع-أعضاء-بشرية-بين-العراق-وأوكرانيا-1065969210.html
ضبط عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا
ضبط عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا
ضبطت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، "عمليات بيع عضو بشري "خصية" مع أوكرانيا". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:58+0000
2022-08-04T06:58+0000
2022-08-04T06:58+0000
العراق
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104507/22/1045072283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68f1edca438395c4647f75e600c60681.jpg
وأشارت إلى أن مبلغ الصفقة يصل إلى 80 آلف دولار.وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار"، بحسب "شفق نيوز".وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالبشر منتشر في كل مستشفى يجري عمليات زرع الأعضاء.وأكد أن الوزارة تكافح الاتجار بالبشر وأن عمليات الإطاحة بالعصابات ازدادت مؤخرا.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104507/22/1045072283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41150c622f6fe470040b3a204c241bb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار أوكرانيا
ضبط عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا
تابعنا عبر
ضبطت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، "عمليات بيع عضو بشري "خصية" مع أوكرانيا".
وأشارت إلى أن مبلغ الصفقة يصل إلى 80 آلف دولار.
وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار"، بحسب "شفق نيوز".
وأضاف أن "عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى"، مشيرا إلى أن: "ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".
وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالبشر منتشر في كل مستشفى يجري عمليات زرع الأعضاء.
وأكد أن الوزارة تكافح الاتجار بالبشر وأن عمليات الإطاحة بالعصابات ازدادت مؤخرا.