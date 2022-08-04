https://arabic.sputniknews.com/20220804/طائرات-بدون-طيار-في-إسبانيا-لإنقاذ-الناس-من-الغرق-1066014141.html
طائرات بدون طيار في إسبانيا لإنقاذ الناس من الغرق
طائرات بدون طيار في إسبانيا لإنقاذ الناس من الغرق
بدأت إسبانيا الاعتماد على طائرات مسيرة لإنقاذ الناس من الغرق بالشواطئ. الاستعمال بدأ في فالنسيا وقد يشمل قريبا عدة مناطق مختلفة في إسبانيا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T22:10+0000
2022-08-04T22:10+0000
2022-08-04T22:10+0000
حكومة إسبانيا
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إذ يتم دعم رجال الإنقاذ على الشواطئ من الجو عبر استخدام طائرات بدون طيار في منطقة فالنسيا الإسبانية، بحسب رويترز.ودخل استخدام الطائرات بدون طيار في العام الماضي ضمن عملية تجريبية. أما في هذا العام، فإنه يتم استخدام نحو 20 طائرة بدون طيار للمساعدة في إنقاذ الناس من الغرق، حيث ساهمت مؤخرا في إنقاذ أشخاص تعرضوا لصعوبات أثناء السباحة.وأظهرت صور عملية الإنقاذ المذهلة والملتقطة من طائرة بدون طيار شابا (14 عاما) يعاني من صعوبات للبقاء طافيا على سطح الماء. واقتربت الطائرة بدون طيار من الشاب وأسقطت سترة نجاة للشاب، الذي استخدمها للبقاء على قيد الحياة في انتظار وصول زورق الإنقاذ.وتستخدم الطائرات بدون طيار أيضا على الشواطئ في مناطق متفرقة أخرى في إسبانيا، إلا أنها تستعمل في المراقبة فقط. لكن بعد النتائج الإيجابية في منطقة فالنسيا، فقد يتغير الوضع قريبا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا
طائرات بدون طيار في إسبانيا لإنقاذ الناس من الغرق
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بدأت إسبانيا الاعتماد على طائرات مسيرة لإنقاذ الناس من الغرق بالشواطئ. الاستعمال بدأ في فالنسيا وقد يشمل قريبا عدة مناطق مختلفة في إسبانيا.
إذ يتم دعم رجال الإنقاذ على الشواطئ من الجو عبر استخدام طائرات بدون طيار في منطقة فالنسيا الإسبانية، بحسب رويترز.
ودخل استخدام الطائرات بدون طيار في العام الماضي ضمن عملية تجريبية. أما في هذا العام، فإنه يتم استخدام نحو 20 طائرة بدون طيار للمساعدة في إنقاذ الناس من الغرق، حيث ساهمت مؤخرا في إنقاذ أشخاص تعرضوا لصعوبات أثناء السباحة.
وأظهرت صور عملية الإنقاذ المذهلة والملتقطة من طائرة بدون طيار شابا (14 عاما) يعاني من صعوبات للبقاء طافيا على سطح الماء. واقتربت الطائرة بدون طيار من الشاب وأسقطت سترة نجاة للشاب، الذي استخدمها للبقاء على قيد الحياة في انتظار وصول زورق الإنقاذ.
وتستخدم الطائرات بدون طيار أيضا على الشواطئ في مناطق متفرقة أخرى في إسبانيا، إلا أنها تستعمل في المراقبة فقط. لكن بعد النتائج الإيجابية في منطقة فالنسيا، فقد يتغير الوضع قريبا.