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https://arabic.sputniknews.com/20220804/طالبان-تؤكد-أنها-لم-تكن-على-دراية-بوجود-أيمن-الظواهري-على-الأراضي-الأفغانية-1065991557.html
"طالبان" تؤكد أنها لم تكن على دراية بوجود أيمن الظواهري على الأراضي الأفغانية
"طالبان" تؤكد أنها لم تكن على دراية بوجود أيمن الظواهري على الأراضي الأفغانية
أعلنت "طالبان" الأفغانية، أنها لم تكن على دراية بوجود زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري على أراضي أفغانستان، الذي قُتل مؤخرا في غارة أمريكية على منزل بكابول. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:55+0000
2022-08-04T12:55+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
أيمن الظواهري
مقتل
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وذكرت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، اليوم الخميس، "في الثاني من شهر محرم 1444 (الأحد الماضي)، تم تنفيذ غارة جوية على منزل سكني في كابول، وبعد يومين ادعى الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية استهدفت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هذا الهجوم".وشددت طالبان على "أن إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لديها معلومات عن وصول أيمن الظواهري وإقامته في كابول".وأضاف البيان: "وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أجهزة التحقيق والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في مختلف جوانب الحادث"، مشددة: "لا يوجد خطر على أحد، بما في ذلك أميركا، من الأراضي الأفغانية، والإمارة الإسلامية تريد تنفيذ اتفاق الدوحة/ وانتهاك الاتفاقية يجب أن ينتهي".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أميركية نفذت السبت في أفغانستان.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أيمن الظواهري, مقتل

"طالبان" تؤكد أنها لم تكن على دراية بوجود أيمن الظواهري على الأراضي الأفغانية

12:55 GMT 04.08.2022
© Sputnikأيمن الظواهري
أيمن الظواهري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
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أعلنت "طالبان" الأفغانية، أنها لم تكن على دراية بوجود زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري على أراضي أفغانستان، الذي قُتل مؤخرا في غارة أمريكية على منزل بكابول.
وذكرت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، اليوم الخميس، "في الثاني من شهر محرم 1444 (الأحد الماضي)، تم تنفيذ غارة جوية على منزل سكني في كابول، وبعد يومين ادعى الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية استهدفت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هذا الهجوم".
وشددت طالبان على "أن إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لديها معلومات عن وصول أيمن الظواهري وإقامته في كابول".
وأضاف البيان: "وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أجهزة التحقيق والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في مختلف جوانب الحادث"، مشددة: "لا يوجد خطر على أحد، بما في ذلك أميركا، من الأراضي الأفغانية، والإمارة الإسلامية تريد تنفيذ اتفاق الدوحة/ وانتهاك الاتفاقية يجب أن ينتهي".

ونوهت طالبان في بيانها بأن "غزو أمريكا لأراضينا وانتهاكها هو قمع لكل المبادئ الدولية، الأمر الذي ندينه بشدة"، مشيرة إلى أنه "في حالة تكرار مثل هذه الحوادث، إذا تم انتهاك أراضي أفغانستان، فإن مسؤولية أي عواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أميركية نفذت السبت في أفغانستان.
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