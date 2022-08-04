https://arabic.sputniknews.com/20220804/طالب-بحل-البرلمان-وإجراء-إنتخابات-مبكرةالصدر-يرفع-السقف-ويرفض-الحوار-مع-خصومه-1065998208.html
طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. الصدر يرفع السقف ويرفض الحوار مع خصومه
طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. الصدر يرفع السقف ويرفض الحوار مع خصومه
تناقش الحلقة دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل البرلمان العراقي وإجراء إنتخابات مبكرة، وكذلك مطالبة أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب ببغداد لحين... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:41+0000
2022-08-04T13:41+0000
2022-08-04T13:42+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065997561_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_2776006ea4a866804a93f9ffb17c1ac6.png
طالب بحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة..الصدر يرفع السقف ويرفض الحوار مع خصومه
طالب بحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة..الصدر يرفع السقف ويرفض الحوار مع خصومه
وفي تصريحات من شأنها إطالة أمد الجمود السياسي في العراق، استبعد الصدر إجراء حوار مع خصومه، مضيفًا أنه "لا فائدة ترتجى منه".الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، اعتبر أنوتابع الكناني، في حديث لـ "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065997561_261:0:1194:700_1920x0_80_0_0_7ef2cd94d6f9ac8db8a3c983ca6b9c32.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. الصدر يرفع السقف ويرفض الحوار مع خصومه
13:41 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل البرلمان العراقي وإجراء إنتخابات مبكرة، وكذلك مطالبة أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب ببغداد لحين تلبية مطالبه.
وفي تصريحات من شأنها إطالة أمد الجمود السياسي في العراق، استبعد الصدر إجراء حوار مع خصومه، مضيفًا أنه "لا فائدة ترتجى منه".
الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، اعتبر أن
"الصدر أدرك أن سحبه لنوابه كانت خطوة غير موفقة، وأفقدته قدرة التأثير على العملية السياسية في البلاد".
وتابع الكناني، في حديث لـ "بانوراما
"، أن
"اللجوء إلى الشارع لا يحل المشكلة، بل الحوار السياسي، الذي بدونه لن يتم حل إشكالية تشكيل حكومة جديدة والتوافق على رئيس لها".
التفاصيل في الملف الصوتي...