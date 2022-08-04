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https://arabic.sputniknews.com/20220804/طبيبة-روسية-تحذر-من-منتج-مشهور-يسبب-الصداع-1065969832.html
طبيبة روسية تحذر من منتج مشهور يسبب الصداع
طبيبة روسية تحذر من منتج مشهور يسبب الصداع
قالت طبيبة الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، في قناتها على "تلغرام" إن الاستهلاك المفرط للجبن لا يسبب صداعًا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عدم انتظام دقات القلب. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:12+0000
2022-08-04T07:12+0000
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وكتبت للجبن خصائص إيجابية وسلبية: فهو مصدر للكالسيوم (دون الكازين الخطير) والبروتينات والدهون. ومع ذلك، يمكن أن يصبح الكثير من الناس مدمنين على الجبن.وفقا للخبيرة، فإن الجبن الناضج يسبب الصداع بسبب محتوى التيرامين. توجد هذه المادة بكميات زائدة في الجبن الأزرق والشيدر والبارميزان والموزاريلا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في النبيذ الأحمر والمكسرات والأفوكادو والزيتون.بالإضافة إلى الصداع، يمكن أن يسبب الجبن خفقان القلب، والتعرق، وآلام الصدر، ورعاش الأطراف، وما إلى ذلك. كما حذرت الطبيبة من أنه نظرًا لمحتوى الدهون في المنتج، لا ينبغي إعطاؤه للحيوانات الأليفة.
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منوعات, علوم

طبيبة روسية تحذر من منتج مشهور يسبب الصداع

07:12 GMT 04.08.2022
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جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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قالت طبيبة الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، في قناتها على "تلغرام" إن الاستهلاك المفرط للجبن لا يسبب صداعًا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عدم انتظام دقات القلب.
وكتبت للجبن خصائص إيجابية وسلبية: فهو مصدر للكالسيوم (دون الكازين الخطير) والبروتينات والدهون. ومع ذلك، يمكن أن يصبح الكثير من الناس مدمنين على الجبن.
وفقا للخبيرة، فإن الجبن الناضج يسبب الصداع بسبب محتوى التيرامين. توجد هذه المادة بكميات زائدة في الجبن الأزرق والشيدر والبارميزان والموزاريلا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في النبيذ الأحمر والمكسرات والأفوكادو والزيتون.
بالإضافة إلى الصداع، يمكن أن يسبب الجبن خفقان القلب، والتعرق، وآلام الصدر، ورعاش الأطراف، وما إلى ذلك. كما حذرت الطبيبة من أنه نظرًا لمحتوى الدهون في المنتج، لا ينبغي إعطاؤه للحيوانات الأليفة.
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