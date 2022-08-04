https://arabic.sputniknews.com/20220804/فرنسا-تعين-سفيرا-للترويج-لحقوق-المثليين-في-العالم-1066003348.html
فرنسا تعين سفيرا للترويج لحقوق المثليين في العالم
فرنسا تعين سفيرا للترويج لحقوق المثليين في العالم
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، أن الحكومة ستنشئ منصب سفير للترويج لحقوق المثليين في أنحاء العالم. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:16+0000
2022-08-04T15:16+0000
2022-08-04T15:18+0000
أخبار فرنسا
المثليين
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جاء إعلان رئيسة الوزراء في تصريحات للجمهور بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء فرنسا لقانون التمييز ضد المثليين الخاص بحقبة الحرب العالمية الثانية، بحسب "فرانس برس".وقالت بورن إن المبعوث الجديد سينسق سياسة وزارة الخارجية وسيعمل كـ"صوت فرنسا" من أجل الترويج لحقوق المثليين.وأوضحت خلال زيارة لمركز المثليين في مدينة أورليانز بوسط فرنسا أن السفير الذي سيعين بنهاية العام "سيقود حملة من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية والتحول الجنسي".كما أعلنت عن تمويل بقيمة 3.1 ملايين يورو لإنشاء 10 مراكز جديدة للمثليين تضاف إلى 35 مركزا تعمل بالفعل في فرنسا والتي أقيمت لمساعدة المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا وغيرهم من أصحاب الهويات الجنسية الذين لا يعرفون إلى من يلجؤون.وقالت بورن إن التمييز: "يستمر في إقصاء وإصابة وأحيانا قتل أفراد مجتمع الميم". وأضافت: "معركة العقول لم يتحقق فيها النصر بعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الشرطة-التركية-تطلق-سراح-مدافعين-عن-حقوق-المثليين-1064272284.html
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أخبار فرنسا , المثليين
فرنسا تعين سفيرا للترويج لحقوق المثليين في العالم
15:16 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، أن الحكومة ستنشئ منصب سفير للترويج لحقوق المثليين في أنحاء العالم.
جاء إعلان رئيسة الوزراء في تصريحات للجمهور بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء فرنسا لقانون التمييز ضد المثليين
الخاص بحقبة الحرب العالمية الثانية، بحسب "فرانس برس".
وقالت بورن إن المبعوث الجديد سينسق سياسة وزارة الخارجية وسيعمل كـ"صوت فرنسا" من أجل الترويج لحقوق المثليين.
وأوضحت خلال زيارة لمركز المثليين في مدينة أورليانز بوسط فرنسا أن السفير الذي سيعين بنهاية العام "سيقود حملة من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية والتحول الجنسي".
كما أعلنت عن تمويل بقيمة 3.1 ملايين يورو لإنشاء 10 مراكز جديدة للمثليين تضاف إلى 35 مركزا تعمل بالفعل في فرنسا والتي أقيمت لمساعدة المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا وغيرهم من أصحاب الهويات الجنسية الذين لا يعرفون إلى من يلجؤون.
وقالت بورن إن التمييز: "يستمر في إقصاء وإصابة وأحيانا قتل أفراد مجتمع الميم". وأضافت: "معركة العقول لم يتحقق فيها النصر بعد".