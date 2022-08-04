https://arabic.sputniknews.com/20220804/فنلندا-تبحث-الحد-من-إصدار-التأشيرات-السياحية-للروس-1066010970.html
فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس
فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس
أعلنت بيكا هافيستو وزيرة الخارجية الفنلندية أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس وتخطط لإثارة قضية سياسة التأشيرات خلال الاجتماع... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T19:49+0000
2022-08-04T19:49+0000
2022-08-04T19:49+0000
فنلندا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102532/53/1025325340_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_da08792efdb75650c2496ef45145dc28.jpg
هلسنكي- سبوتنيك. وقدمت الوزيرة معلومات بشأن القضية للحكومة في وقت سابق اليوم بعد مناقشة الأمر مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو.وقالت إن "الفكرة تتمثل في تحديد الوقت المطلوب للتقديم على تأشيرة سياحية بحيث تكون الأولوية للتأشيرات الضرورية ولكن ليس للتأشيرات ذات الطبيعة السياحية. وزارة الخارجية يمكن أن تنفذ مثل هذا الاتفاق. كما نفهم سيكون هذا متوافقا مع قواعد منطقة شينغن".وأضافت الوزيرة أن فنلندا لديها الوسائل التي تحد بها من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.واعتبرت أن الطريقة الأسرع لإنجاز هذه المهمة هي التأكيد على إصدار أنواع أخرى من التأشيرات، بما في ذلك زيارات لأفراد عائلات المقيمين الفنلنديين وتأشيرات العمل وكذلك شروط الإصدار.وأضافت أنه يجب فرض حظر كامل على تأشيرات الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بايدن-بفارغ-الصبر-أتطلع-إلى-انضمام-السويد-وفنلندا-في-الناتو--1065966694.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102532/53/1025325340_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c33d4d55d4e7a3e670bfa611a6d731a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, روسيا
فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس
تابعنا عبر
أعلنت بيكا هافيستو وزيرة الخارجية الفنلندية أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس وتخطط لإثارة قضية سياسة التأشيرات خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر أغسطس/ آب.
هلسنكي- سبوتنيك. وقدمت الوزيرة معلومات بشأن القضية للحكومة في وقت سابق اليوم بعد مناقشة الأمر مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو.
وقالت إن "الفكرة تتمثل في تحديد الوقت المطلوب للتقديم على تأشيرة سياحية بحيث تكون الأولوية للتأشيرات الضرورية ولكن ليس للتأشيرات ذات الطبيعة السياحية. وزارة الخارجية يمكن أن تنفذ مثل هذا الاتفاق. كما نفهم سيكون هذا متوافقا مع قواعد منطقة شينغن".
وأضافت الوزيرة أن فنلندا لديها الوسائل التي تحد بها من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.
واعتبرت أن الطريقة الأسرع لإنجاز هذه المهمة هي التأكيد على إصدار أنواع أخرى من التأشيرات، بما في ذلك زيارات لأفراد عائلات المقيمين الفنلنديين وتأشيرات العمل وكذلك شروط الإصدار.
وأضافت أنه يجب فرض حظر كامل على تأشيرات الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي.