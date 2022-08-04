عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/فنلندا-تبحث-الحد-من-إصدار-التأشيرات-السياحية-للروس-1066010970.html
فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس
فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس
أعلنت بيكا هافيستو وزيرة الخارجية الفنلندية أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس وتخطط لإثارة قضية سياسة التأشيرات خلال الاجتماع... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T19:49+0000
2022-08-04T19:49+0000
فنلندا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102532/53/1025325340_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_da08792efdb75650c2496ef45145dc28.jpg
هلسنكي- سبوتنيك. وقدمت الوزيرة معلومات بشأن القضية للحكومة في وقت سابق اليوم بعد مناقشة الأمر مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو.وقالت إن "الفكرة تتمثل في تحديد الوقت المطلوب للتقديم على تأشيرة سياحية بحيث تكون الأولوية للتأشيرات الضرورية ولكن ليس للتأشيرات ذات الطبيعة السياحية. وزارة الخارجية يمكن أن تنفذ مثل هذا الاتفاق. كما نفهم سيكون هذا متوافقا مع قواعد منطقة شينغن".وأضافت الوزيرة أن فنلندا لديها الوسائل التي تحد بها من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.واعتبرت أن الطريقة الأسرع لإنجاز هذه المهمة هي التأكيد على إصدار أنواع أخرى من التأشيرات، بما في ذلك زيارات لأفراد عائلات المقيمين الفنلنديين وتأشيرات العمل وكذلك شروط الإصدار.وأضافت أنه يجب فرض حظر كامل على تأشيرات الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بايدن-بفارغ-الصبر-أتطلع-إلى-انضمام-السويد-وفنلندا-في-الناتو--1065966694.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102532/53/1025325340_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c33d4d55d4e7a3e670bfa611a6d731a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, روسيا

فنلندا تبحث الحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس

19:49 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Sergei Guneev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال خلال لقائه مع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو في فنلندا، 27 يوليو/ تموز 2017
الرئيس فلاديمير بوتين خلال خلال لقائه مع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو في فنلندا، 27 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Sergei Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت بيكا هافيستو وزيرة الخارجية الفنلندية أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من إصدار التأشيرات السياحية للروس وتخطط لإثارة قضية سياسة التأشيرات خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر أغسطس/ آب.
هلسنكي- سبوتنيك. وقدمت الوزيرة معلومات بشأن القضية للحكومة في وقت سابق اليوم بعد مناقشة الأمر مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بايدن: بفارغ الصبر أتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا في الناتو
03:54 GMT
وقالت إن "الفكرة تتمثل في تحديد الوقت المطلوب للتقديم على تأشيرة سياحية بحيث تكون الأولوية للتأشيرات الضرورية ولكن ليس للتأشيرات ذات الطبيعة السياحية. وزارة الخارجية يمكن أن تنفذ مثل هذا الاتفاق. كما نفهم سيكون هذا متوافقا مع قواعد منطقة شينغن".
وأضافت الوزيرة أن فنلندا لديها الوسائل التي تحد بها من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.
واعتبرت أن الطريقة الأسرع لإنجاز هذه المهمة هي التأكيد على إصدار أنواع أخرى من التأشيرات، بما في ذلك زيارات لأفراد عائلات المقيمين الفنلنديين وتأشيرات العمل وكذلك شروط الإصدار.
وأضافت أنه يجب فرض حظر كامل على تأشيرات الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала