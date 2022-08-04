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https://arabic.sputniknews.com/20220804/في-موقف-إنساني-ميسي-ينال-المديح-على-ما-فعله-مع-مشجع-صغير-فيديو-1065970104.html
في موقف إنساني... ميسي ينال المديح على ما فعله مع مشجع صغير... فيديو
في موقف إنساني... ميسي ينال المديح على ما فعله مع مشجع صغير... فيديو
حظي رد فعل ميسي على مشجع صغير بموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان ونانت، ضمن لقاء السوبر الفرنسي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:20+0000
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رياضة
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وتدخل الأرجنتيني لمنع حراس الأمن من جر مشجع صغير بعيدا عن الملعب، في لفتة إنسانية طيبة.فبعد حفل التتويج بالكأس، كان ميسي متجهًا عبر النفق ليخرج من أرض الملعب، عندما اندفع نحوه صبي صغير بهاتف محمول في يده.وحاول الصبي اللحاق بميسي لكن أمن المباراة منعه بطريقة عنيفة، حينها تدخل ميسي وطالب بأن يأتي له الشاب الصغير ليلتقط صورة معه.ليطلب ميسي من الحراس إطلاق سراح المشجع ومنحه وقتا لالتقاط هاتفه قبل الوقوف معه لالتقاط الصورة ومعانقته.وعلق صاحب حساب باسم "ار": " لحظة لا تنسى لبقية حياته".فيما علق صاحب حساب باسم "ميلانو": الشاب المسكين سقط وسقط هاتفه على الأرض".
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رياضة

في موقف إنساني... ميسي ينال المديح على ما فعله مع مشجع صغير... فيديو

07:20 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Franck Fife
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حظي رد فعل ميسي على مشجع صغير بموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان ونانت، ضمن لقاء السوبر الفرنسي.
وتدخل الأرجنتيني لمنع حراس الأمن من جر مشجع صغير بعيدا عن الملعب، في لفتة إنسانية طيبة.
فبعد حفل التتويج بالكأس، كان ميسي متجهًا عبر النفق ليخرج من أرض الملعب، عندما اندفع نحوه صبي صغير بهاتف محمول في يده.
وحاول الصبي اللحاق بميسي لكن أمن المباراة منعه بطريقة عنيفة، حينها تدخل ميسي وطالب بأن يأتي له الشاب الصغير ليلتقط صورة معه.
ليطلب ميسي من الحراس إطلاق سراح المشجع ومنحه وقتا لالتقاط هاتفه قبل الوقوف معه لالتقاط الصورة ومعانقته.
وعلق صاحب حساب باسم "ار": " لحظة لا تنسى لبقية حياته".
فيما علق صاحب حساب باسم "ميلانو": الشاب المسكين سقط وسقط هاتفه على الأرض".
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