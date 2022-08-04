في موقف إنساني... ميسي ينال المديح على ما فعله مع مشجع صغير... فيديو
© AFP 2022 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
© AFP 2022 / Franck Fife
حظي رد فعل ميسي على مشجع صغير بموجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان ونانت، ضمن لقاء السوبر الفرنسي.
وتدخل الأرجنتيني لمنع حراس الأمن من جر مشجع صغير بعيدا عن الملعب، في لفتة إنسانية طيبة.
فبعد حفل التتويج بالكأس، كان ميسي متجهًا عبر النفق ليخرج من أرض الملعب، عندما اندفع نحوه صبي صغير بهاتف محمول في يده.
وحاول الصبي اللحاق بميسي لكن أمن المباراة منعه بطريقة عنيفة، حينها تدخل ميسي وطالب بأن يأتي له الشاب الصغير ليلتقط صورة معه.
This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ❤️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0— R (@Lionel30i) July 31, 2022
ليطلب ميسي من الحراس إطلاق سراح المشجع ومنحه وقتا لالتقاط هاتفه قبل الوقوف معه لالتقاط الصورة ومعانقته.
وعلق صاحب حساب باسم "ار": " لحظة لا تنسى لبقية حياته".
A moment to remember for the rest of his life ❤️ pic.twitter.com/TMza4RTt7x— R (@Lionel30i) August 1, 2022
فيما علق صاحب حساب باسم "ميلانو": الشاب المسكين سقط وسقط هاتفه على الأرض".
Poor little guy they tossed him and his phone fell on the ground 😅— Miliano ⚽️🐐🇦🇷 (@DonMiliano10) August 1, 2022