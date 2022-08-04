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قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد
قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد
شددت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، على موقف بلادها الداعم لمبدأ "الصين الواحدة".‏ 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T17:22+0000
2022-08-04T17:22+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
قطر
الصين
أخبار تايوان
العالم العربي
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ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ سيادة الدول والعلاقات الودية بينها، وفقا وكالة الأنباء القطرية (قنا).أشارت الخارجية القطرية إلى أنها "تتابع التطورات في تايوان، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".كما "أكدت على الدور الهام والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وفقا للبيان.وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/سفارة-الصين-لدى-مصر-على-أمريكا-تحمل-عواقب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065916917.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, قطر, الصين, أخبار تايوان, العالم العربي

قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد

17:22 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNESوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNES
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شددت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، على موقف بلادها الداعم لمبدأ "الصين الواحدة".‏
ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ سيادة الدول والعلاقات الودية بينها، وفقا وكالة الأنباء القطرية (قنا).
أشارت الخارجية القطرية إلى أنها "تتابع التطورات في تايوان، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
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سفارة الصين لدى مصر: على أمريكا تحمل عواقب زيارة بيلوسي إلى تايوان
2 أغسطس, 16:46 GMT
كما "أكدت على الدور الهام والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وفقا للبيان.
وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.
وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.
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