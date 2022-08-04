https://arabic.sputniknews.com/20220804/قطر-نتابع-التطورات-في-تايوان-وندعو-لعدم-التصعيد-1066006984.html
قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد
قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد
شددت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، على موقف بلادها الداعم لمبدأ "الصين الواحدة". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T17:22+0000
2022-08-04T17:22+0000
2022-08-04T17:22+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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الصين
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العالم العربي
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ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ سيادة الدول والعلاقات الودية بينها، وفقا وكالة الأنباء القطرية (قنا).أشارت الخارجية القطرية إلى أنها "تتابع التطورات في تايوان، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".كما "أكدت على الدور الهام والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وفقا للبيان.وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/سفارة-الصين-لدى-مصر-على-أمريكا-تحمل-عواقب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065916917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, قطر, الصين, أخبار تايوان, العالم العربي
قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد
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شددت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، على موقف بلادها الداعم لمبدأ "الصين الواحدة".
ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ سيادة الدول والعلاقات الودية بينها، وفقا وكالة
الأنباء القطرية (قنا).
أشارت الخارجية القطرية إلى أنها "تتابع التطورات في تايوان، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما "أكدت على الدور الهام والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وفقا للبيان.
وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب
الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.
وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية
، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.