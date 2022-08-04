https://arabic.sputniknews.com/20220804/لوبان-تطالب-برفع-العقوبات-المناهضة-لروسيا-قبل-أن-تنقطع-الكهرباء-بشكل-تام-في-أوروبا--1065967470.html
لوبان تطالب برفع العقوبات المناهضة لروسيا قبل أن تنقطع الكهرباء بشكل تام في أوروبا
لوبان تطالب برفع العقوبات المناهضة لروسيا قبل أن تنقطع الكهرباء بشكل تام في أوروبا
طالبت مارين لوبان برفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، لأنها، حسب قولها، "غير مجدية على الإطلاق"، ولكن بسببها، يعاني الناس في أوروبا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:17+0000
2022-08-04T05:17+0000
2022-08-04T05:17+0000
أخبار فرنسا
مارين لوبان
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وقالت رئيسة نواب "الرابطة الوطنية" في مؤتمر صحفي: "أرغب في التخلي عن العقوبات قبل أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل تام في أوروبا، على وجه الخصوص، عن عقوبات على واردات الغاز"، بحسب "فرنس تي في إنفو".كما نددت بـ "عدم قدرة السلطات على التحرك على الإطلاق" بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون في أبريل/نيسان، مشيرة إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، لم يتم فعل أي شيء تقريبا. "الشيء الوحيد الذي تم القيام به هو اعتماد مشروع قانون القوة الشرائية، والذي تم تضمينه في الخطط مرات عديدة لدرجة أن إيمانويل ماكرون لم يتمكن ببساطة من اتخاذه. لكننا نرى بوضوح أن القانون لا يلبي احتياجات المواطنين".كما أعربت مارين لوبان، التي خسرت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون في 24 أبريل، عن سرورها لملاحظة أن الجمعية الوطنية استأنفت عملها. وقالت إنها "فخورة للغاية" بظهور نواب التجمع الوطني لأول مرة، والذين يمثلون أكبر كتلة برلمانية في تاريخ حزب اليمين المتطرف.
أخبار فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , مارين لوبان
لوبان تطالب برفع العقوبات المناهضة لروسيا قبل أن تنقطع الكهرباء بشكل تام في أوروبا
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طالبت مارين لوبان برفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، لأنها، حسب قولها، "غير مجدية على الإطلاق"، ولكن بسببها، يعاني الناس في أوروبا.
وقالت رئيسة نواب "الرابطة الوطنية" في مؤتمر صحفي: "أرغب في التخلي عن العقوبات قبل أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء
بشكل تام في أوروبا، على وجه الخصوص، عن عقوبات على واردات الغاز"، بحسب "فرنس تي في إنفو".
كما نددت بـ "عدم قدرة السلطات على التحرك على الإطلاق" بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون في أبريل/نيسان، مشيرة إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، لم يتم فعل أي شيء تقريبا. "الشيء الوحيد الذي تم القيام به هو اعتماد مشروع قانون القوة الشرائية، والذي تم تضمينه في الخطط مرات عديدة لدرجة أن إيمانويل ماكرون لم يتمكن ببساطة من اتخاذه. لكننا نرى بوضوح أن القانون لا يلبي احتياجات المواطنين".
كما أعربت مارين لوبان، التي خسرت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون في 24 أبريل، عن سرورها لملاحظة أن الجمعية الوطنية استأنفت عملها. وقالت إنها "فخورة للغاية" بظهور نواب التجمع الوطني لأول مرة، والذين يمثلون أكبر كتلة برلمانية في تاريخ حزب اليمين المتطرف.