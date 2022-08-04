عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/مركز-المصالحة-الروسي-9-إصابات-مدنية-إثر-استهداف-سوق-شعبي-بمسيّرة-شمالي-سوريا-1066010857.html
مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا
مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا
كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، النقيب أول يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سورية،... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T19:50+0000
2022-08-04T19:50+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:153:2313:1454_1920x0_80_0_0_8a7909ea911482c10d80c5d744c3b5c8.jpg
وقال غيراسيموف، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة بدون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت". كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين بمحافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في 2 أغسطس/آب، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، في إحاطة إعلامية، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/سوريا-وكوريا-الشمالية-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجال-الصناعة-1065928693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:0:2313:1735_1920x0_80_0_0_48b07f540b4fd1237e8aabec70d15f1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا

19:50 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Аньков / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة "أورلان 10"
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، النقيب أول يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سورية، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.
وقال غيراسيموف، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة بدون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت".
كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين بمحافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
سوريا وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعة
أمس, 07:50 GMT
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في 2 أغسطس/آب، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، في إحاطة إعلامية، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала