https://arabic.sputniknews.com/20220804/مركز-المصالحة-الروسي-9-إصابات-مدنية-إثر-استهداف-سوق-شعبي-بمسيّرة-شمالي-سوريا-1066010857.html
مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا
مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا
كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، النقيب أول يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سورية،... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T19:50+0000
2022-08-04T19:50+0000
2022-08-04T19:50+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال غيراسيموف، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة بدون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت". كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين بمحافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في 2 أغسطس/آب، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، في إحاطة إعلامية، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/سوريا-وكوريا-الشمالية-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجال-الصناعة-1065928693.html
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أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي: 9 إصابات مدنية إثر استهداف سوق شعبي بمسيّرة شمالي سوريا
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كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، النقيب أول يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سورية، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.
وقال غيراسيموف، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة بدون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت".
كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين بمحافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في 2 أغسطس/آب، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي غرب سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف
، في إحاطة إعلامية، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.