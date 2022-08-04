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مسؤول إيراني: سلطنة عمان مستعدة لإعادة تصدير 30% من منتجاتنا
مسؤول إيراني: سلطنة عمان مستعدة لإعادة تصدير 30% من منتجاتنا
أعلن مسؤول إيراني استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات بلاده. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:02+0000
2022-08-04T13:02+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العمانية محسن ضرابي، استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات إيران.تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال ملتقى "الفرص وطرق التصدير إلى عمان" الذي انعقد أمس الأربعاء.وشدد ضرابي على ضرورة تعاون أصحاب القطاع الخاص ودعم القطاع العام في البلاد، من أجل تعزيز التبادل التجاري.وعن طبيعة تلك المنتجات التي سيتم نقلها إلى عمان، أشار المسؤول الإيراني إلى أهمية التركيز على "منتجات الشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية"، معللا: "لما فيه من تداعيات إيجابية على صادرات البلاد المتجهة نحو السلطنة".
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أخبار إيران, سلطنة عمان

مسؤول إيراني: سلطنة عمان مستعدة لإعادة تصدير 30% من منتجاتنا

13:02 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن مسؤول إيراني استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات بلاده.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العمانية محسن ضرابي، استعداد سلطنة عمان لإعادة تصدير 30% من منتجات إيران.
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تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال ملتقى "الفرص وطرق التصدير إلى عمان" الذي انعقد أمس الأربعاء.
وشدد ضرابي على ضرورة تعاون أصحاب القطاع الخاص ودعم القطاع العام في البلاد، من أجل تعزيز التبادل التجاري.

وقال: "من أجل تطوير عملية إعادة التصدير عبر سلطنة عمان، نحتاج إلى نقل 30% من المنتجات الإيرانية إلى هذا البلد، وهو أمر ممكن".

وعن طبيعة تلك المنتجات التي سيتم نقلها إلى عمان، أشار المسؤول الإيراني إلى أهمية التركيز على "منتجات الشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية"، معللا: "لما فيه من تداعيات إيجابية على صادرات البلاد المتجهة نحو السلطنة".
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