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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220804/مسكن-ومأكل-على-مستوى-عالمتطوع-يتحدث-عما-يتم-تقديمه-لهم-قبل-الالتحاق-في-الجيش-الروسي-1065981529.html
مسكن ومأكل على مستوى عال..متطوع يتحدث عما يتم تقديمه لهم قبل الالتحاق في الجيش الروسي
مسكن ومأكل على مستوى عال..متطوع يتحدث عما يتم تقديمه لهم قبل الالتحاق في الجيش الروسي
وصف متطوع راغب بالقتال إلى جانب الجيش الروسي في العملية الخاصة، المستوى العالي للمسكن والمأكل في فترة التحضير التي يخضعون لها قبل ذهابهم إلى الجبهة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:55+0000
2022-08-04T10:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتحدث المتطوع الذي حمل اسم "راميل" في لقاء مع "سبوتنيك" أنه جاء من منطقة بشكير ويتواجد في المعسكر منذ عدة أيام حيث يجري تدريبات على استخدام الأسلحة إضافة للتحضير العسكري.وتابع قائلا: "يتم تأمين السكن والطعام على مستوى عال وكل شيء متوفر، لقد رغبت بالتطوع لأنني واثق من نصرنا وهنا يوجد عدد من المتطوعين من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا الحدث وحدنا جميعا مع بعض، وكلنا يغمرنا شعور إيجابي بالنصر".وأضاف قائلا: "يوجد هنا متطوعون من كافة أنحاء البلاد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة وهنا يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم تحضير عسكري سابق، وهنا نقوم بالتدرب على استخدام الأسلحة، التدريب هنا على مستوى عال".هذا وكان متطوع في القوات الروسية يحمل اسم "سام" قد وجه دعوة إلى جميع الشباب الراغبين بالمشاركة في العملية الخاصة، للانضمام، متحدثا عن الجو العائلي السائد ضمن صفوف المتطوعين الذين يخدمون كالأخوة.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية. وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك

مسكن ومأكل على مستوى عال..متطوع يتحدث عما يتم تقديمه لهم قبل الالتحاق في الجيش الروسي

09:55 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وصف متطوع راغب بالقتال إلى جانب الجيش الروسي في العملية الخاصة، المستوى العالي للمسكن والمأكل في فترة التحضير التي يخضعون لها قبل ذهابهم إلى الجبهة.
وتحدث المتطوع الذي حمل اسم "راميل" في لقاء مع "سبوتنيك" أنه جاء من منطقة بشكير ويتواجد في المعسكر منذ عدة أيام حيث يجري تدريبات على استخدام الأسلحة إضافة للتحضير العسكري.
وتابع قائلا: "يتم تأمين السكن والطعام على مستوى عال وكل شيء متوفر، لقد رغبت بالتطوع لأنني واثق من نصرنا وهنا يوجد عدد من المتطوعين من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا الحدث وحدنا جميعا مع بعض، وكلنا يغمرنا شعور إيجابي بالنصر".
وأضاف قائلا: "يوجد هنا متطوعون من كافة أنحاء البلاد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة وهنا يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم تحضير عسكري سابق، وهنا نقوم بالتدرب على استخدام الأسلحة، التدريب هنا على مستوى عال".
هذا وكان متطوع في القوات الروسية يحمل اسم "سام" قد وجه دعوة إلى جميع الشباب الراغبين بالمشاركة في العملية الخاصة، للانضمام، متحدثا عن الجو العائلي السائد ضمن صفوف المتطوعين الذين يخدمون كالأخوة.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية. وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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