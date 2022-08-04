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https://arabic.sputniknews.com/20220804/مصدر-إيراني-لم-نتخل-عن-طلب-إلغاء-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-1065986050.html
مصدر إيراني: لم نتخل عن طلب إلغاء الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
مصدر إيراني: لم نتخل عن طلب إلغاء الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
كشف مصدر مطلع من أعضاء الوفد الإيراني المفاوض، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد عن تخلي إيران عن إلغاء اسم الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T11:23+0000
2022-08-04T11:23+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن المصدر الإيراني المطلع أن المزاعم الإعلامية لصحيفة وول ستريت الأمريكية بشأن تخلي بلاده عن إلغاء اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، لا أساس لها من الصحة.وشدد المصدر الإيراني على أن بلاده أبدت حسن النوايا خلال المفاوضات، مؤكدة على إرادتها في التوصل إلى اتفاق جيد.واستطرد المصدر:وكانت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية قد أوضحت أن إيران قررت التخلي عن طلب إلغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، إلا أنها لا تزال تريد الحصول على ضمانات قوية من الجانب الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الحرس-الثوري-أمريكا-وهنت-وباتت-غائبة-في-السياسات-الإقليمية-1065665727.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن

مصدر إيراني: لم نتخل عن طلب إلغاء الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

11:23 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / HO
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كشف مصدر مطلع من أعضاء الوفد الإيراني المفاوض، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد عن تخلي إيران عن إلغاء اسم الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب".
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن المصدر الإيراني المطلع أن المزاعم الإعلامية لصحيفة وول ستريت الأمريكية بشأن تخلي بلاده عن إلغاء اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، لا أساس لها من الصحة.
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وشدد المصدر الإيراني على أن بلاده أبدت حسن النوايا خلال المفاوضات، مؤكدة على إرادتها في التوصل إلى اتفاق جيد.
واستطرد المصدر:

إن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، ولو أراد هؤلاء التوصل إلى الاتفاق المنشود مع إيران، إذاً ينبغي عليهم اغتنام الفرصة التي منحهم أعضاء الاتفاق النووي والتصرف من منطلق المسؤولية.

وكانت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية قد أوضحت أن إيران قررت التخلي عن طلب إلغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، إلا أنها لا تزال تريد الحصول على ضمانات قوية من الجانب الأمريكي.
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