https://arabic.sputniknews.com/20220804/مصر-ترحب-ببيان-المبعوث-الأممي-بشأن-الهدنة-في-اليمن-1065998517.html

مصر ترحب ببيان المبعوث الأممي بشأن الهدنة في اليمن

مصر ترحب ببيان المبعوث الأممي بشأن الهدنة في اليمن

رحبت مصر ببيان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن تمديد الهدنة بين أطراف الحرب اليمنية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T13:51+0000

2022-08-04T13:51+0000

2022-08-04T13:51+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ((أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).ولفت البيان إلى أن الخارجية المصرية تعرب عن تقديرها لما تبذله الأمم المتحدة من جهود لحل الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أنها تتطلع لأن يسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة بين اليمنيين.وقال المبعوث الأممي لليمن، أمس الأربعاء، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وافقتا على تمديد الهدنة شهرين آخرين، مشيرا إلى توافقهما على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي الماضي، لمدة شهرين قبل أن يتم تجديدها مرة أخرى أمس الأربعاء.ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.ويسعى التحالف لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الصراع أودى بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1065928364.html

https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأمم-المتحدة-تعلن-موافقة-الأطراف-المتحاربة-في-اليمن-على-تمديد-الهدنة-شهرين-1065918697.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن