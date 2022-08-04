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https://arabic.sputniknews.com/20220804/مقارنة-بين-الجيشين-الصيني-والتايواني-في-2022-1065988322.html
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:25+0000
2022-08-04T12:25+0000
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أما تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، فإنها تمتلك جيشا يصنفه الموقع في المرتبة رقم 21 عالميا في 2022.
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انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022

12:25 GMT 04.08.2022
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تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
أما تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، فإنها تمتلك جيشا يصنفه الموقع في المرتبة رقم 21 عالميا في 2022.
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022 - سبوتنيك عربي
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