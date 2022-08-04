https://arabic.sputniknews.com/20220804/مقتل-أربعة-أمريكيين-في-انفجار-غامض-شمالي-ولاية-نبراسكا-1066013351.html

مقتل أربعة أمريكيين في انفجار غامض شمالي ولاية نبراسكا

مقتل أربعة أمريكيين في انفجار غامض شمالي ولاية نبراسكا

قال مسؤولون أمريكيون إن 4 قتلى سقطوا، اليوم الخميس، في منزلين في بلدة صغيرة في شمال شرق ولاية نبراسكا، اشتعلت بهما النيران عقب بلاغ بوقوع انفجار. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T21:20+0000

2022-08-04T21:20+0000

2022-08-04T21:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي مؤتمر صحفي، قال الكولونيل جون بولدوك في دورية ولاية نبراسكا، إن رجلا شوهد وهو يقود سيارته مبتعدا عن مدينة لوريل قبل اكتشاف الجثث وإن المحققين يودون التحدث إليه.وأضاف بولدوك أن رجال الإطفاء استجابوا لمكالمة صباح الخميس بشأن انفجار وحريق في أحد المنازل، حيث عثروا على جثة شخص بداخله، وبعد وقت قصير، تم استدعاء رجال الإطفاء إلى منزل ثان يحترق، حيث عثروا على جثث ثلاثة أشخاص بداخله.في وقت سابق ذكر كودي توماس، المتحدث باسم دورية ولاية نبراسكا، إنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين عثر عليهم ميتين أو كيف ماتوا، لكن كان هناك حريقا يشتعل في كلا المنزلين.وأضاف الشرطي أن محققي الولاية كانوا متوجهين إلى لوريل ومن المرجح أن يأخذوا زمام المبادرة في التحقيق فيما حدث، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".وذكر سكان أن معظم الشركات والمركز الرئيسي والمدارس أغلقت طواعية بناء على توصية من الشرطة. لوريل هي موطن لأقل من 1000 شخص وتقع على بعد 100 ميل (161 كيلومتر) شمال غرب أوماها.

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