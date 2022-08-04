https://arabic.sputniknews.com/20220804/مندوب-إيران-في-الأمم-المتحدة-يكشف-موعد-التزام-بلاده-الكامل-بالاتفاق-النووي-1065985761.html
مندوب إيران في الأمم المتحدة يكشف موعد التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي
مندوب إيران في الأمم المتحدة يكشف موعد التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي
كشف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، موعد التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي، مؤكدا أنه يتوقف على الموقف الأمريكي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T11:20+0000
2022-08-04T11:20+0000
2022-08-04T11:20+0000
أخبار إيران
نووي
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد روانجي أن اتخاذ أمريكا للقرار الصائب سيجعل إيران ملزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.وقال: "حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب، ستوقف ايران خطواتها التعويضية وستستانف التنفيذ الكامل للاجراءات النووية وفق الاتفاق المبرم عام 2015 (الاتفاق النووي)".تصريحات روانجي جاءت خلال المؤتمر الدولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وقال: "في الوقت الذي كانت إيران، بشهادة 15 تقريرا صريحا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا في مايو 2018 وأعادت فرض اجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من التمتع بالمزايا الاقتصادية الموعودة حسب الاتفاق".وأضاف روانجي: "لقد تصرفت الجمهورية الإسلامية الايرانية بمسؤولية وتمكنت من الحفاظ على هذا الاتفاق بصبرها الاستراتيجي ومقاومتها القصوى".وأوضح أن بلاده ومنذ أبريل 2021 ، تتفاوض "مع أطراف أخرى بحسن نية لاستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق".وقال مشددا: "عندما تتخذ أمريكا القرار الصائب ستوقف إيران بالمقابل إجراءاتها التعويضية وتستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفقًا لاتفاق 2015".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-يمكن-التوصل-لاتفاق-نووي-إذا-تعاملت-واشنطن-بواقعية-ومرونة-ويجب-مراعاة-خطوطنا-الحمراء-1065868384.html
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نمتلك-القدرة-على-تصنيع-قنبلة-نووية-1065833229.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, نووي
مندوب إيران في الأمم المتحدة يكشف موعد التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي
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كشف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، موعد التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي، مؤكدا أنه يتوقف على الموقف الأمريكي.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة
إرنا الإيرانية، أكد روانجي أن اتخاذ أمريكا للقرار الصائب سيجعل إيران ملزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وقال: "حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب، ستوقف ايران خطواتها التعويضية
وستستانف التنفيذ الكامل للاجراءات النووية وفق الاتفاق المبرم عام 2015 (الاتفاق النووي)".
تصريحات روانجي جاءت خلال المؤتمر الدولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتحدث مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية عن ما وصفه بـ "سلوك ايران المسؤول وصبرها الاستراتيجي ومقاومتها القصوى للحفاظ على الاتفاق النووي".
وقال: "في الوقت الذي كانت إيران، بشهادة 15 تقريرا صريحا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا في مايو 2018 وأعادت فرض اجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من التمتع بالمزايا الاقتصادية الموعودة حسب الاتفاق".
وأضاف روانجي: "لقد تصرفت الجمهورية الإسلامية الايرانية بمسؤولية وتمكنت
من الحفاظ على هذا الاتفاق بصبرها الاستراتيجي ومقاومتها القصوى".
وأوضح أن بلاده ومنذ أبريل 2021 ، تتفاوض "مع أطراف أخرى بحسن نية لاستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق".
وعزا الدبلوماسي الإيراني تأخر الوصول لاتفاق إلى أن "الحكومة الأمريكية لم تقرر بعد ضمان الفوائد الاقتصادية لإيران التي تم الوعد بها بموجب الاتفاق."
وقال مشددا: "عندما تتخذ أمريكا القرار الصائب ستوقف إيران بالمقابل إجراءاتها التعويضية وتستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفقًا لاتفاق 2015".