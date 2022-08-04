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مندوب فلسطين: الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

مندوب فلسطين: الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يستعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإلقاء كلمة مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T09:20+0000

2022-08-04T09:20+0000

2022-08-04T09:20+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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جاء ذلك على لسان رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة الدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس.وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلقي عباس كلمته في الـ 23 من الشهر المقبل أمام الجمعية العامة في نيويورك.وأوضح منصور أن عباس سيعقد اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماع الجمعية العامة.وتابع: "سيواصل عباس جهود فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في إطار حل الدولتين".ولفت رياض منصور إلى أنه نقل رسالة من عباس إلى غوتيريش بهذا الشأن، مشيرا إلى أن أمين عام الأمم المتحدة رحب بذلك مؤكدا أنه سيساعد في إنجاح جهود فلسطين للحصول على عضوية كاملة بعد مضي 10 سنوات على حصولها على لقب دولة مراقب.

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