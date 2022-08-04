https://arabic.sputniknews.com/20220804/منظمة-العفو-الدولية-تدين-الجيش-الأوكراني-لتعريضه-المدنيين-للخطر-1066010183.html
منظمة العفو الدولية تدين الجيش الأوكراني لتعريضه المدنيين للخطر
منظمة العفو الدولية تدين الجيش الأوكراني لتعريضه المدنيين للخطر
اتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T18:49+0000
2022-08-04T18:49+0000
2022-08-04T18:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم أمس الأربعاء، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه الأسلحة في مناطق سكنية.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: "لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أوكرانيا "انتهكت بوضوح القانون الدولي الإنساني" بوضع ما لا يقل عن خمس منشآت عسكرية في المستشفيات، وصرحت المنظمة أيضًا أن أوكرانيا "زرعت قواعد عسكرية في 22 مدرسة من أصل 29 مدرسة زارها ممثلو المنظمة في منطقة دونباس وميكولايف".وأبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوكرانية بنتائج التحقيق في 29 يوليو/ تموز، لكنها لم تتلق أي رد.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-فادحة-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-عدة-وعتادا-1065792289.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
منظمة العفو الدولية تدين الجيش الأوكراني لتعريضه المدنيين للخطر
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اتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.
وذكر تقرير
للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم أمس الأربعاء، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه الأسلحة في مناطق سكنية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: "لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".
وخلال التحقيق، وجد ممثلو المنظمة أن "الجيش الأوكراني يعمل من المباني المدنية في ما لا يقل عن 19 مدينة وقرية، وهذا ما تؤكده صور الأقمار الصناعية".
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أوكرانيا "انتهكت بوضوح القانون الدولي الإنساني" بوضع ما لا يقل عن خمس منشآت عسكرية في المستشفيات، وصرحت المنظمة أيضًا أن أوكرانيا "زرعت قواعد عسكرية في 22 مدرسة من أصل 29 مدرسة زارها ممثلو المنظمة في منطقة دونباس وميكولايف".
وأبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوكرانية
بنتائج التحقيق في 29 يوليو/ تموز، لكنها لم تتلق أي رد.