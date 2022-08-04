https://arabic.sputniknews.com/20220804/موسكو-الغرب-يحاول-تعطيل-الانتخابات-المقبلة-في-روسيا-وتشويه-سمعتها-1065971117.html

موسكو: الغرب يحاول تعطيل الانتخابات المقبلة في روسيا وتشويه سمعتها

موسكو: الغرب يحاول تعطيل الانتخابات المقبلة في روسيا وتشويه سمعتها

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن خصوم روسيا في الخارج يختبئون الآن، لكنهم سيحاولون تعطيل انتخابات الخريف في البلاد وتشويه... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T07:39+0000

2022-08-04T07:39+0000

2022-08-04T07:39+0000

روسيا

انتخابات مجلس الدوما الروسي

تدخل

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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وقالت بامفيلوفا في منتدى "إقليم المعاني"، اليوم الخميس: "على الرغم من حقيقة أن خصومنا في الخارج ليسوا مرئيين للغاية في الوقت الحالي، إلا أنهم يختبئون، لكن العمل الجاد للغاية يجري هناك لتعطيل وتشويه سمعة حملة فيدرالية كبيرة. أعتقد أن هذه الحملة ستفعلها أيضا".في روسيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2022، سيقام يوم تصويت واحد، حيث يجري الانتخاب المباشر لاختيار 14 حاكما ونائبا لستة مجالس تشريعية ومجلس الدوما المكون من 12 مركزا إداريا.قال رئيس اللجنة الروسية للتحقيق في التدخل الأجنبي، فاسيلي بيسكاريف، في وقت سابق، إن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنشر معلومات كاذبة حول تصويت البرلمان الروسي.وقال إن لجنته أعدت مناشدة إلى مكتب المدعي العام مع اقتراح بالاعتراف بهذه المنظمات غير الحكومية على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.ووفقًا لرئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي، فقد شنت وسائل الإعلام الغربية حملة دعائية معادية لروسيا لتشويه سمعة النظام الانتخابي في البلاد قبل انتخابات مجلس الدوما بفترة طويلة.

https://arabic.sputniknews.com/20210919/اللجنة-البرلمانية-الروسية-المنظمات-غير-الحكومية-الأجنبية-حاولت-تشويه-سمعة-انتخابات-الدوما-1050197445.html

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روسيا, انتخابات مجلس الدوما الروسي, تدخل, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)