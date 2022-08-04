https://arabic.sputniknews.com/20220804/ميانمار-صحفي-ياباني-يواجه-السجن-5-سنوات-بتهمة-التحريض-ضد-الجيش-1065988201.html
ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش
ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش
وجهت السلطات في ميانمار تهمة تحريض "المنشقين" على الجيش، الذي يتولى السلطة في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:40+0000
العالم
أخبار ميانمار
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ويواجه الصحفي الياباني تورو كوبوتا، عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات، حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن المجموعة العسكرية البورمية أفادت، اليوم الخميس، أن كوبوتا، تم إيقافه، السبت الماضي، خلال تغطيته مظاهرة ضد العسكريين في رانغون.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل الصحفي الياباني إلى سجن "إنسين" في رانغون، الذي يسجن به سجناء سياسيين.يذكر أن تورو كوبوتا، هو خامس صحفي أجنبي تعتقله المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار منذ الأول من فبراير/ شباط 2021، عقب الإطاحة بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.وفي تعداد حتى 31 آذار/مارس، تم اعتقال 122 صحفيا منذ الانقلاب ولا يزال 48 منهم محتجزين، بحسب Reporting ASEAN.ووفق لجنة حماية الصحفيين، فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجنت عدد صحافيين أكبر من العدد الذي احتجزته ميانمار.
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العالم, أخبار ميانمار
ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش
12:32 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
وجهت السلطات في ميانمار تهمة تحريض "المنشقين" على الجيش، الذي يتولى السلطة في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.
ويواجه الصحفي الياباني تورو كوبوتا، عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات، حسبما ذكر
موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الخميس.
15 نوفمبر 2021, 21:19 GMT
ولفت الموقع إلى أن المجموعة العسكرية البورمية أفادت، اليوم الخميس، أن كوبوتا، تم إيقافه، السبت الماضي، خلال تغطيته مظاهرة ضد
العسكريين في رانغون.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل الصحفي الياباني إلى سجن "إنسين" في رانغون، الذي يسجن به سجناء سياسيين.
يذكر أن تورو كوبوتا، هو خامس صحفي أجنبي تعتقله المجموعة العسكرية
الحاكمة في ميانمار منذ الأول من فبراير/ شباط 2021، عقب الإطاحة بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.
17 ديسمبر 2021, 14:00 GMT
وفي تعداد حتى 31 آذار/مارس، تم اعتقال 122 صحفيا منذ الانقلاب ولا يزال 48 منهم محتجزين، بحسب Reporting ASEAN.
ووفق لجنة حماية الصحفيين
، فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجنت عدد صحافيين أكبر من العدد الذي احتجزته ميانمار.