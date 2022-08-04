عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/ميانمار-صحفي-ياباني-يواجه-السجن-5-سنوات-بتهمة-التحريض-ضد-الجيش-1065988201.html
ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش
ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش
وجهت السلطات في ميانمار تهمة تحريض "المنشقين" على الجيش، الذي يتولى السلطة في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:40+0000
العالم
أخبار ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1049586158_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_81a097d7c7a3178cc80432313056e191.jpg
ويواجه الصحفي الياباني تورو كوبوتا، عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات، حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن المجموعة العسكرية البورمية أفادت، اليوم الخميس، أن كوبوتا، تم إيقافه، السبت الماضي، خلال تغطيته مظاهرة ضد العسكريين في رانغون.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل الصحفي الياباني إلى سجن "إنسين" في رانغون، الذي يسجن به سجناء سياسيين.يذكر أن تورو كوبوتا، هو خامس صحفي أجنبي تعتقله المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار منذ الأول من فبراير/ شباط 2021، عقب الإطاحة بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.وفي تعداد حتى 31 آذار/مارس، تم اعتقال 122 صحفيا منذ الانقلاب ولا يزال 48 منهم محتجزين، بحسب Reporting ASEAN.ووفق لجنة حماية الصحفيين، فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجنت عدد صحافيين أكبر من العدد الذي احتجزته ميانمار.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/الصحفي-الأمريكي-المفرج-عنه-في-ميانمار-لم-أتعرض-للضرب-أو-التجويع-1050714096.html
https://arabic.sputniknews.com/20211217/فرار-أكثر-من-2500-شخصا-إلى-تايلاندا-بعد-اشتباكات-بين-جيش-ميانمار-ومسلحيين-عرقيين-1054272050.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1049586158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bb6a15ba73656ba99223397d535c10c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ميانمار

ميانمار… صحفي ياباني يواجه السجن 5 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش

12:32 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / STRنساء يحملن المشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 14 يوليو 2021
نساء يحملن المشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
وجهت السلطات في ميانمار تهمة تحريض "المنشقين" على الجيش، الذي يتولى السلطة في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.
ويواجه الصحفي الياباني تورو كوبوتا، عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات، حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الخميس.
نشطاء ينظمون مظاهرة ضد العنف وسوء المعاملة خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، أمام سفارة ميانمار في واشنطن، الولايات المتحدة، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
الصحفي الأمريكي المفرج عنه في ميانمار: لم أتعرض للضرب أو التجويع
15 نوفمبر 2021, 21:19 GMT
ولفت الموقع إلى أن المجموعة العسكرية البورمية أفادت، اليوم الخميس، أن كوبوتا، تم إيقافه، السبت الماضي، خلال تغطيته مظاهرة ضد العسكريين في رانغون.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل الصحفي الياباني إلى سجن "إنسين" في رانغون، الذي يسجن به سجناء سياسيين.
يذكر أن تورو كوبوتا، هو خامس صحفي أجنبي تعتقله المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار منذ الأول من فبراير/ شباط 2021، عقب الإطاحة بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
فرار أكثر من 2500 شخص إلى تايلاند بعد اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحيين عرقيين
17 ديسمبر 2021, 14:00 GMT
وفي تعداد حتى 31 آذار/مارس، تم اعتقال 122 صحفيا منذ الانقلاب ولا يزال 48 منهم محتجزين، بحسب Reporting ASEAN.
ووفق لجنة حماية الصحفيين، فإن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجنت عدد صحافيين أكبر من العدد الذي احتجزته ميانمار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала