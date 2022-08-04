https://arabic.sputniknews.com/20220804/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يعلن-عن-فعل-استفزازي-خبيث-ينسف-الأمن-الدولي-1065977213.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يعلن عن فعل استفزازي خبيث ينسف الأمن الدولي
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يعلن عن فعل استفزازي خبيث ينسف الأمن الدولي
وصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها فعل استفزازي خبيث. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:22+0000
2022-08-04T09:22+0000
2022-08-04T09:34+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها فعل استفزازي خبيث.وأشار إلى أن هذا العمل الاستفزازي الأمريكي استهدف نسف الأمن الدولي في آسيا وإثارة أعصاب الصين لكي تقدم على خطوة طائشة.وتتعامل السلطات الأمريكية مع قضية تايوان على نحو وقح، إذ تقول إنهم مع مبدأ الصين الواحدة وتؤكد في نفس الوقت أن الولايات المتحدة تؤيد سعي تايوان إلى إقامة دولة مستقلة، أي أن أمريكا تؤيد الانفصاليين في تايوان.ونوه إلى أن الأصدقاء الصينيين لم يقوموا بأي خطوة طائشة، لأنهم لا ينصاعون للاستفزازات، ولكن صبرهم يمكن أن ينفد. وقد بدأوا مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/موسكو-قوات-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-السيبرانية-العاملة-ضد-روسيا-تقدر-بـ350-ألف-شخص-1065976615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يعلن عن فعل استفزازي خبيث ينسف الأمن الدولي
09:22 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر وصف
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها فعل استفزازي خبيث.
وأشار إلى أن هذا العمل الاستفزازي الأمريكي استهدف نسف الأمن الدولي في آسيا وإثارة أعصاب الصين لكي تقدم على خطوة طائشة.
وتتعامل السلطات الأمريكية مع قضية تايوان على نحو وقح، إذ تقول إنهم مع مبدأ الصين الواحدة وتؤكد في نفس الوقت أن الولايات المتحدة تؤيد سعي تايوان إلى إقامة دولة مستقلة، أي أن أمريكا تؤيد الانفصاليين في تايوان.
ونوه إلى أن الأصدقاء الصينيين لم يقوموا بأي خطوة طائشة، لأنهم لا ينصاعون للاستفزازات، ولكن صبرهم يمكن أن ينفد. وقد بدأوا مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية.